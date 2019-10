Critican a Selena Gomez por “traicionar” a Taylor Swift

E.U.-Selena Gomez fue acusada en redes sociales de traicionar la amistad que tiene con Taylor Swift, después de publicar una foto en Instagram, donde se le ve usando uno de los modelos de ropa interior de Kim Kardashian.

La intérprete de “Lose You To Love Me” publicó una selfie en sus historias de Instagram, en la que se le ve posando frente al espejo una de las fajas que diseñó Kim Kardashian para su propia marca de lencería Skims, y quien lleva una tensa relación con Taylor Swift, tras los enfrentamientos que la cantante ha tenido con su esposo Kanye West.

​Minutos después de haber subido la imagen, algunos de los fans de Taylor Swift criticaron duramente a Selena, por lo que la estrella decidió eliminar la foto y compartir una selfie en sus historias de Instagram junto a su mejor amiga, en la cual escribió un tierno mensaje agradeciéndole a Swift por siempre estar a su lado.

​”Gracias por siempre estar a mi lado. Me has enseñado tanto, caminaste por todo esto junto a mí. Has permanecido conmigo y me recordaste cómo ser un mejor ser humano. Estaré a tu lado toda la vida”, escribió Selena en su cuenta de Instagram.

Sin duda, estos han sido unos días bastante ocupados para Selena Gomez, quien recientemente regresó a la industria musical con sus dos sencillos “Lose You To Love Me” y “Look At Her Now”, los cuales se especula hablan de la relación tóxica que tenía con el cantante Justin Bieber.