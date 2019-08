Cristiano Ronaldo pagó más de 7 mdp para librar demanda por violación

CIUDAD DE MÉXICO.- “Para mantener la confidencialidad” del caso de violación que pesaba en su contra, Cristiano Ronaldo pagó 375 mil dólares, es decir, 7 millones 400 mil pesos a Kathryn Mayorga, la presunta víctima.

De acuerdo con la CNN, los abogados del futbolista portugués, que actualmente juega en la Juventus, depositaron tal cantidad a la mujer que lo acusó de haberla abusado sexualmente en 2009, cuando ambos coincidieron en un hotel de Las Vegas, Nevada.

En un documento judicial en poder de la citada cadena, se afirma que “CR7” reconoció dicho pago como parte de un acuerdo de conciliación entre ambas partes; aunado a ello, aseveró que el encuentro había sido consensuado.

