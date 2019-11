Creen en León que pueden ser campeones

CIUDAD DE MÉXICO.- León se robó los reflectores en el Clausura 2019.

La Fiera entró a la Liguilla como el equipo que rompió la marca de victorias consecutivas en un torneo corto, la de puntos labrados en un semestre de 17 jornadas y con la etiqueta de favorito al título que perdió en manos de Tigres.

Hoy, aunque terminaron en segundo lugar, los esmeraldas pasaron desapercibidos ante el buen paso de Santos, algo que no le preocupa a su presidente Jesús Martínez Murguía, pues aseguró que, el hecho de no armar alboroto les puede beneficiar.

“Ahora no llegas sonando con la misma manera: ‘ahora León tiene que ser campeón’ ahora vamos de abajo para arriba y venimos calladitos, entonces eso puede ser algo positivo.

“Va a ser una Liguilla bastante interesante, veo muy bien a mi equipo, quedar en primer lugar no te garantiza el título, ahí está, vimos lo que pasó el torneo pasado, pero de eso se aprende, tenemos ese aprendizaje y vamos a ir a buscar el título”, declaró el directivo en entrevista para el programa de En la Cancha conducido por Miguel Ángel Arizpe, director nacional de Cancha.

Aunque la Fiera no ha logrado levantar el trofeo desde el bicampeonato del 2013-2014, su mandamás ve cerca otro título.

“Ser campeón es algo complicado pero cada vez lo veo más cerca, el torneo pasado tuvimos 12 victorias, que hace 30 años que no se tenía algo así.

“Este equipo de Nacho Ambriz va a ser recordado por mucho tiempo, por el futbol que demostró, por las formas, y porque hoy, hay que decirlo, es un equipo protagonista del futbol mexicano. Ha agarrado, la Liga, un sabor diferente con este equipo”, sentenció.