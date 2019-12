Crecer en solidaridad y compartir: pide Obispo

NUEVO LAREDO, TAM.- Crecer en solidaridad y en una comunidad más compartida, es el llamado que hace monseñor Enrique Sánchez Martínez en este tiempo extraordinario como se considera el Adviento, las vísperas de la Nochebuena y Navidad.

“Yo creo que necesitamos avanzar más en una conciencia de comunidad, en una comunidad se comparte, en una sociedad aislada no; se encierra cada quien en su grupo y eso es peligroso, sí está bien, yo tengo que resguardar a los míos, pero no estamos solos y a lo mejor a otras personas en estos momentos les hace falta mi presencia y después me va hacer falta a mi, no sabemos”, comentó.