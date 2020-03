Crece a 37 el número de casos positivos de Covid-19 en Laredo

LAREDO, TX.- La ciudad de Laredo y el condado de Webb han confirmado dos nuevos casos de COVID-19 en Laredo.

La persona 36 es una mujer y es un caso de transmisión comunitaria a través del contacto cercano con otra persona positiva conocida. La persona está en cuarentena en el hogar y está en condición estable.

La persona 37 es un hombre. Este caso todavía está bajo investigación.

El Departamento de Salud de la Ciudad de Laredo le recuerda al público que está llevando a cabo una investigación de contacto de personas que han resultado positivas para determinar la posible exposición a otros. Si el departamento de salud no se ha comunicado con usted, no es necesario que tome ninguna medida en este momento. Sin embargo, si alguien está enfermo necesita quedarse en casa. En hogares con una persona positiva, solo debe haber un cuidador dedicado. Otros miembros de la familia deben mantenerse separados y practicar una buena higiene y distanciamiento social. La persona positiva debe estar en una habitación dedicada y debe usar una máscara y no reunirse con otros miembros de la familia. El cuidador también debe usar una máscara al brindarle atención. Esto es extremadamente importante ya que la evidencia apunta a una agrupación fuerte entre las personas positivas. Quédese en casa si está enfermo y llame a su médico. No vaya al consultorio, llame primero a su médico. Si es una emergencia, llame al 9-1-1.

A partir de las 5:00 p.m. El 30 de marzo, un total de 267 personas han sido evaluadas, 127 de esas pruebas han resultado negativas, 37 han resultado positivas, 103 están pendientes, 5 se han recuperado, 12 permanecen en el hospital y 1 ha pasado.

Para salvaguardar la información legalmente protegida, la Ciudad de Laredo no está divulgando públicamente información personal o identificable sobre ningún caso relacionado con las pruebas, resultados o monitoreo de COVID-19.