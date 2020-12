Crean ‘muppets’ musulmanes

CIUDAD DE MÉXICO.- Los responsables del programa de televisión Plaza Sésamo dieron la bienvenida a dos nuevos personajes, los gemelos musulmanes rohingya Noor y Aziz, de seis años, reportó Variety.

Los nuevos integrantes tienen como objetivo ayudar a los niños de Cox’s Bazar, el campo de refugiados más grande del mundo ubicado en Bangladesh, a desarrollar habilidades clave para la primera infancia a través de contenido educativo en dialecto rohingya.

“(La idea es) Ayudar a los niños a sentirse menos solos porque pueden identificarse con los personajes, es una forma realmente poderosa de ayudarlos a recuperarse y comenzar a reconstruir la resiliencia que tanto merecen”, aseguró Sherrie Westin, presidenta de impacto social de Sesame Workshop.

“Crear contenido en el que el aprendizaje sea divertido y participativo es una de las cosas más importantes que podemos hacer para ayudar a mitigar los efectos negativos del trauma que han experimentado”.

Westin destacó que los infantes rohingya tienen muy poco contenido disponible para ellos y nunca se han visto representados en los medios.

El proceso de creación tomó aproximadamente un año desde la concepción hasta su finalización. Y abordan traumas como el miedo a la oscuridad y a los sonidos fuertes, producto de la violencia que viven en Myanmar, su país de origen.

Sesame Workshop's two new Rohingya Muslim muppets will mark the first time many refugee children have seen themselves represented on screen. https://t.co/om9mRGLkLf

— Variety (@Variety) December 29, 2020