Covid-19 en Nuevo Laredo suma 6 muertes y 3 nuevos positivos

CIUDAD VICTORIA, TAM.- En su reporte diario sobre el estado de la pandemia, la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, confirmó 115 nuevos casos de COVID-19 y 12 fallecimientos, por lo que reiteró el llamado a proteger a los más vulnerables a un contagio.

“Insistiremos todos los días en la importancia de utilizar el cubrebocas, respetar la sana distancia, lavarse las manos frecuentemente y evitar salidas innecesarias para disminuir la cadena de transmisión del virus” dijo.

La titular de la SST precisó que con los nuevos casos, la cifra oficial en el estado es de 55,503 positivos, de los cuales 49,300 se han recuperado y 5,158 han perdido la vida.

Añadió que los pacientes confirmados se distribuyen por municipio de la siguiente forma:

Y que las defunciones corresponden a:

Molina Gamboa pidió no bajar la guardia y reforzar las medidas ya conocidas con acciones como toser o estornudar en el ángulo interno del brazo, evitar saludar de mano, abrazo o beso, no tocarse la cara con las manos sucias, no asistir a lugares concurridos ni tener contacto con personas enfermas de las vías respiratorias, aun quienes ya hayan sido vacunados.