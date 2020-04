Covid-19 dejará sin juguetes a muchos niños

Los centros comerciales y jugueterías en Nuevo Laredo no están teniendo las ventas como en años pasados, pues ante este aislamiento social derivado del coronavirus, la gente solo sale a comprar más lo indispensable.

NUEVO LAREDO, TAM.- A pesar de que el Día del Niño está próximo a celebrarse, los centros comerciales y jugueterías en Nuevo Laredo no están teniendo las ventas como en años pasados, pues ante este aislamiento social derivado del coronavirus, la gente solo sale a comprar más lo indispensable.

Alejandro Mota, encargado del área de juguetería en una tienda comercial comentó que para estas fechas ya se tenía una gran cantidad de afluencia de compradores quienes llevaban estos artículos para regalárselos a los niños.

“El Día del Niño solía ser una de las fechas más esperadas en las tiendas, pues al realizarse tradicionalmente el 30 de abril infinidad de festejos en honor a los ‘reyes del hogar’, las ventas se incrementaban de manera extraordinaria para estos días, sin embargo este 2020 no será así, ya que por la contingencia sanitaria por el Covid-19 están prohibidos los eventos masivos y esta ocasión no hay demanda de regalos”, manifestó.

Comentó que en años anteriores para las fiestas del Día del Niño vendían una gran cantidad de juguetes, ya que algunas escuelas y asociaciones civiles acudían a surtirse para festejar a los pequeñines, pero lamentablemente en este año no contarán con esas ganancias y cuando mucho esperan una venta del 10..

El empleado afirmó que muchos de los juguetes nuevos que se exhibirían para su venta, tendrán que permanecer en el almacén hasta diciembre, cuando se acerque la navidad.

Durante de un recorrido por los centros comerciales se observaron pocos padres en las áreas de jugueterías consultando los precios.

Blanca González, madre de familia acudió a la tienda Chedraui en busca de algún juguete para su regalar en su día a su pequeño.

“Ando buscando un juguetito para que mi niño no pase desapercibido su día, ya que no podremos salir a festejar, vine a comparar precios, pues la mayoría de los juguetes tiene costos elevados, lo bueno que nos niños no saben de precios y se entretienen con cualquier juguete”, finalizó.