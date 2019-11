Costo del tomate se eleva

NUEVO LAREDO, TAM.- Amas de casa que acuden a los supermercados a hacer sus compras se quejan de la alza en los precios de los productos de la canasta básica.

El tomate esta semana elevó su precio al registrarse en algunos centros comerciales hasta en 34.99 pesos el kilo, mientras que la semana pasada se ofertó a 19.99 pesos el kilogramo.

Uno de los productos que esta semana disminuyó su precio fue el aguacate, pues esta semana se vendió hasta en 24.50 pesos el kilo en algunos comercios.

Elvia González, ama de casa manifestó que los precios del tomate, chile, cebolla, aguacate, papa, así como la carne de pollo y res, entre otros productos, durante todo el año han registrado alzas en sus costos.

Comentó que el dinero que destinan para comprar la comida de la semana es de entre 500 y 700 pesos para dos personas, mismos que resultan insuficientes para incluir carne en el menú diario.

“Todo está bien caro, no alcanza el dinero, nosotros destinamos entre 500 y 700 pesos semanales a la comida, pero ya no es nada, compramos lo más básico y cuando las verduras están caras como es el caso del tomate ahorita, preferimos comprar por piezas, porque si no no rinde el dinero”, expresó.