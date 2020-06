Corte Suprema de EU decide mantener DACA

E.U.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tachó de “horrible” la decisión del Tribunal Supremo que le impide acabar con el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, (DACA), que protege de la deportación a jóvenes indocumentados conocidos como “dreamers”, y pidió votar por él en noviembre para que pueda nominar más jueces de esa corte.

“Estas decisiones horribles y políticamente cargadas que salen del Tribunal Supremo son como ráfagas de escopeta en la cara de la gente que se enorgullece de llamarse republicanos o conservadores”, escribió Trump en Twitter, en aparente referencia tanto a la decisión de este jueves sobre DACA como a otra de este lunes contra la discriminación laboral a homosexuales.

These horrible & politically charged decisions coming out of the Supreme Court are shotgun blasts into the face of people that are proud to call themselves Republicans or Conservatives. We need more Justices or we will lose our 2nd. Amendment & everything else. Vote Trump 2020!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020