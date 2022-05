‘Correcta, cifra de OMS de muertos por Covid en México’

CIUDAD DE MÉXICO.- La cifra que reveló la Organización Mundial de Salud (OMS) en torno a que en México se han registrado 626 mil muertes por Covid-19, casi el doble de la que reconocen las autoridades sanitarias del país, es correcta e incluso podría ser mayor, porque hubo muertes no atribuibles a esa enfermedad, pero sí a la pandemia, que no están siendo consideradas, señalan especialistas.

Este jueves, la OMS presentó un informe sobre exceso de mortalidad global. En el caso de México, en 2020 y 2021 dicho exceso, ligado al Covid-19, fue de 626 mil personas, incluyendo aquellas que perdieron la vida directamente por la enfermedad, o por otros problemas médicos e interrupciones de la atención médica derivados de la pandemia. Las autoridades en México reconocen 324 mil decesos por Covid desde el inicio de la pandemia.

De acuerdo con la OMS, más de dos terceras partes del exceso de mortalidad global ligado al coronavirus (cifrado en 14.9 millones de personas), se concentraron en México y otros nueve países especialmente golpeados por la pandemia: India, Rusia, Indonesia, Estados Unidos, Brasil, Perú, Turquía, Egipto y Sudáfrica, pero en el caso de EU, Brasil o Perú, las cifras de la OMS coinciden aproximadamente con el número de fallecidos por Covid reportados por las autoridades sanitarias nacionales.

Consultados por EL UNIVERSAL, los expertos en salud mencionaron que hay un retraso en los registros en México, por lo que puede haber más fallecidos por la enfermedad. ‘Yo había dicho que el número que nos da la Secretaría de Salud en sus datos abiertos había que multiplicarlo entre 2.3 y 2.5. Por desgracia, este cálculo era más o menos acertado y esto es por muchas razones, [como] el retraso en registro de estadísticas o el subregistro de muertes en otras enfermedades’, señaló Héctor Hernández Bringas, investigador de la UNAM.

‘Ha habido un retraso en el registro de estadísticas que no se actualiza cotidianamente; ha habido una cantidad muy grande de personas que han muerto directamente de Covid-19 en su casa y (…) como no mueren en un hospital, la Secretaría [de Salud] no los reporta… Una vez que se levanta el acta de defunción, el Registro Civil actualiza esa información. Ahí tienes por lo menos 60% más de personas que sí están diagnosticadas por Covid y que murieron, pero que no se reportaron’, resaltó.

Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado contra la influenza en México, detalló que algunos de los pacientes fallecidos por Covid-19 fueron diagnosticados con otra enfermedad, lo que complicó el conteo de defunciones. ‘Difícilmente iba a empatar la cifra de los enfermos y fallecidos que han confirmado los servicios de salud; de hecho, muchas veces aunque el paciente tenga Covid-19 puede aparecer otra causa en su certificado de defunción, neumonía o infarto en el miocardio y solamente a través del exceso de mortalidad se tendría que saber. La cifra de 600 mil muertos tendrá que ser mayor, puesto que todavía no considera parte de 2022’, explicó.

‘Una estrategia desastrosa’

El médico Héctor Rossete resaltó el mal manejo en la estrategia por parte del gobierno.

‘El gobierno federal reporta las dos cifras: defunciones confirmadas y el exceso de mortalidad total. Me queda claro que su desastrosa ‘estrategia’ nos sumergió en el eterno velorio y no hubo el mínimo interés de rectificar para tomar el camino correcto. El resultado es catastrófico para el país, que tiene a miles de familias enlutadas y niños huérfanos por la situación’.

Hernández Bringas coincide en que la cifra de muertes será probablemente mayor. ‘Tenemos una cantidad muy grande de muertes que no fueron atribuibles directamente al Covid, pero que sí murieron por la pandemia: estas personas que dejaron de tener su tratamiento, que ya no se pudieron operar por alguna enfermedad o que perdieron quimioterapias dada la emergencia sanitaria y la mala información en la pandemia, quedaron fuera de toda posibilidad de atención, de tal manera que estamos por encima de los 600 mil muertos, como lo dijo la OMS’, explicó.

Héctor Rosette detalla que muchas personas no fueron diagnosticadas por falta de pruebas. ‘Las cifras pueden ser aún mayores. La verdadera realidad se vivió en casa y en los hospitales. Debemos honrar la memoria de muchos mexicanos que perdieron la vida por el Covid-19 en el anonimato, porque nunca les hicieron la prueba que diagnosticara la enfermedad a tiempo. Esto es una reflexión para nuestras autoridades: esas pérdidas no deben quedar en simples cifras’, resaltó.

La OMS señaló que los datos presentados exponen la necesidad de los países ‘en el fortalecimiento de los sistemas

de datos de salud. Les pedimos que usen los datos para mejorar el cuidado de la salud y diseñen, implementen efectivas soluciones normativas’, dijo en conferencia de prensa Samira Asma, subdirectora general de la Unidad de Análisis de Datos de la OMS.

Otras diferencias

Los expertos de la OMS calculan que 14.9 millones de muertes pueden asociarse a la pandemia.

El mayor número real de muertes relacionadas con el Covid se registró en India (4.7 millones), Rusia e Indonesia (más de un millón cada uno) y EU (932 mil).

Luego figuran Brasil (681 mil 267), México (626 mil 217), Perú (289 mil 668), Turquía (264 mil 41), Egipto (251 mil 102) y Sudáfrica (238 mil 671).