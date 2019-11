Conviven vivos con sus muertos

NUEVO LAREDO, TAM.- Ramos de flores, caminos con flor de cempasúchil, altares sobre sepulcros, globos, juguetes y peluches adornaron el Panteón Antiguo Municipal, en espera que las almas de las personas fallecidas regresen durante la festividad del Día de Muertos.

Desde el 1 de noviembre, cuando se celebra el Día de Todos los Santos, las familias de Nuevo Laredo acudieron al camposanto para adornar los nichos de sus familiares queridos, hay quienes recortaron el pasto crecido; otros lavaron y limpiaron las tumbas, mientras que otras familias colocaron ofrendas y flores.

La señora Reyna Medina viajó junto a su pequeña hija Luisa Cantú desde San Antonio, Texas para visitar la tumba de su padre y abuelos mencionó que cuando puede acuden al panteón para visitar a los familiares que ya no están en vida, durante este tradicional día.

“Yo vengo a ver a mi padre y abuelos, no nos olvidamos de ellos, venir en esta fecha me hace estar más cerca y sentir que están conmigo, no nada más acudimos en esta fecha, también venimos el Día del Padre, de la madre y cumpleaños, siempre que se pueda, ahorita venimos a embellecer su tumba”, dijo la señora quien también fue acompañada por su hermana Aurelia Medina y su cuñado Carlos Cruz.