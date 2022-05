Convención de la NRA es este viernes en Texas

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.-La Asociación Nacional del Rifle sostendrá su convención en Houston tal como estaba planeado, anunció el alcalde de Houston, a pesar del descontento causado por la masacre en una escuela en Uvalde, Texas.

El alcalde, Sylvester Turner, afirmó que el evento tiene que realizarse porque la municipalidad no puede cancelar el contrato con la NRA.

Sin embargo, cuestionó el hecho de que políticos republicanos hablarán en el foro de esa agrupación partidaria de la tenencia de armas, luego de la matanza ocurrida en Uvalde.

Entre los políticos republicanos que aparecen como ponentes en el evento, que empieza este viernes, están el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el senador Ted Cruz. El orador principal será el expresidente Donald Trump, informó la NRA en Twitter.

‘Así que, no se trata de si cancelamos o no la convención’, dijo Turner, ‘se trata de funcionarios electos a los más altos niveles de nuestro estado que van allá y hablarán y apoyarán esas políticas, y eso está mal. Y uno no puede estar pidiendo plegarias y enviando condolencias un día y al día siguiente hablar a favor de la tenencia de armas. Eso está mal’.

____

HARTFORD, Connecticut — Las escuelas en todo Estados Unidos han aumentado la seguridad como medida de precaución después del asesinato de 19 niños y dos maestros en Texas.

En Connecticut, donde el tiroteo en la Escuela Primaria Sandy Hook en 2012 dejó 20 alumnos de primer grado y seis educadores muertos, la policía estatal dijo que enviaría soldados adicionales a las escuelas el miércoles, aunque no se recibieron amenazas específicas.

‘Este asalto a los más inocentes de nuestros ciudadanos es profundamente perturbador y desgarrador’, dijo el coronel de la policía estatal de Connecticut, Stavros Mellekas, en un comunicado. ‘En este momento, nuestro enfoque será proteger a todas las poblaciones escolares aquí en nuestro estado’.

Las escuelas en Washington, D.C., Atlanta, Virginia, Maryland y Florida también se encontraban entre las que aumentaron la seguridad y ofrecieron asesoramiento.

‘Anoche, abracé a mis dos hijos un poco más fuerte’, dijo el alcalde de New Haven, Justin Elicker, en un comunicado. ‘Esta mañana, les di un beso extra antes de enviarlos a la escuela. … ¿Cuántos más deben morir en nuestras escuelas, en nuestros supermercados y en nuestras calles antes de que el Congreso actúe para abordar esta carnicería?’.

UVALDE, Texas — Las fuerzas del orden están revisando una cuenta de Instagram que parece haber pertenecido al hombre que mató a 19 niños y dos profesores en Texas.

En los días previos al tiroteo del martes aparecieron varias publicaciones en esa cuenta. Un selfie parece mostrar al pistolero frente a un espejo. Otra foto muestra un cargador para rifle en una mano. El viernes, el mismo día que las fuerzas del orden creen que Salvador Ramos compró un segundo rifle, se publicó una imagen de dos rifles semiautomáticos estilo AR.

En esa publicación fue etiquetado otro usuario de Instagram con muchos más seguidores. Desde entonces, ese usuario eliminó su perfil, pero primero compartió partes de lo que parece ser un intercambio escalofriante, con Ramos pidiéndole que compartiera sus fotos de armas entre sus más de 10.000 seguidores.

‘Apenas te conozco y me etiquetas en una foto con algunas armas’, respondió, antes de agregar: ‘Simplemente da miedo’.

Una respuesta enviada desde la cuenta de Ramos el martes por la mañana simplemente decía: ‘Estoy a punto de hacerlo’.

Varios testigos dijeron haber escuchado los primeros disparos en la escuela primaria alrededor de las 11:30 a.m.

La cuenta vinculada a Ramos ha sido eliminada de la red social. Instagram no respondió por el momento a una solicitud de comentarios.

___

UVALDE, Texas — El hombre que mató a 19 niños y dos adultos en una escuela en Texas compró sus armas legalmente días antes de la masacre y poco después de cumplir los 18 años, informaron autoridades el miércoles.

El agresor compró un fusil tipo AR de un negocio con licencia federal en el área de Uvalde el 17 de mayo, según un informe de la policía estatal entregado al senador John Whitmire. Al día siguiente compró 375 proyectiles, y el 20 de mayo compró un segundo fusil.

La policía recuperó un fusil en la escuela donde ocurrió la masacre y el otro en el camión del agresor, según el reporte. Añade que el pistolero tiró la mochila llena de balas a las puertas de la escuela y llevaba un chaleco estilo militar, pero carecía de placas antibalas.

___

UVALDE, Texas — El hombre que mató a 19 niños y dos adultos en una escuela en Texas llevaba un fusil de cañón largo, chaleco antibalas y abundante munición, informó el miércoles un funcionario de la seguridad local.

‘Eso demuestra la premeditación de esta persona nefasta al entrar en una escuela con total desprecio hacia la vida humana’, expresó el teniente Christopher Olivarez del Departamento de Seguridad Pública de Texas en el programa ‘Today’ de NBC.

Todos los niños y maestros ultimados estaban en una sola aula, donde el asesino se atrincheró, dijo Olivarez en CNN.

El diario San Antonio Express-News reportó que el asesino había comprado 375 balas calibre 5.56.