Contribuye la UAT al desarrollo energético de Tamaulipas

Al participar en el Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2025

El rector Dámaso Anaya Alvarado asistió como invitado de honor del evento donde el gobernador destacó la importancia de la participación universitaria. [Agencias]
Agencias

Tampico, Tam.- Al participar en el Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2025, considerado el encuentro más relevante del sector energético en México, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reafirmó su colaboración en los proyectos que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya para consolidar a la entidad como referente del desarrollo energético en el país.

El rector Dámaso Anaya Alvarado asistió como invitado de honor del evento donde el gobernador destacó la importancia de la participación universitaria y su contribución en la formación de recursos humanos especializados para atender las necesidades de una industria en expansión, situando a la UAT como un aliado estratégico para acompañar la transformación energética que vive la entidad.

Durante este encuentro, se presentó una amplia exposición de servicios, programas y proyectos universitarios vinculados a este sector, así como las capacidades institucionales que fortalecen la sinergia con el Gobierno de Tamaulipas, mediante las cuales colabora activamente en el desarrollo estatal.

En este marco, el rector recorrió la exposición presentada por la UAT a través del Instituto de Ingeniería y Ciencias; el Instituto de Energía; el Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera (CIDIPORT); el Centro de Innovación y Transferencia del Conocimiento (CINOTAM); y el Instituto de Ecología Aplicada.

En esta área se concentran servicios especializados de la UAT como la tecnología aerotransportada para adquirir datos de alta precisión en proyectos de ordenamiento territorial, gestión del agua, la creación de modelos 3D del terreno, estudios geográficos y ambientales, agricultura de precisión, cartografía, además de estudios oceanográficos y de impacto ambiental en zonas costeras.

Con su participación en este congreso, la UAT reafirma su compromiso de acompañar los proyectos estratégicos que impulsan el desarrollo del estado, de fortalecer la formación de talento especializado y de contribuir, desde la academia, la ciencia y la innovación, al futuro energético de México y Tamaulipas.

