Contracción económica provocada por migrantes

VICTORIA, TAM.- Una fuerte contracción económica es lo que ha provocado en los último meses en ciudades de la frontera como Matamoros las acciones que migrantes extranjeros han realizado como el cierre de puentes internacionales, y el problema se ha agudizado debido a que se han deportado por esa región 12 mil personas, de los cuales han quedado varados 5 mil y de estos por lo menos 3 mil 500 se desconoce dónde se están quedando o que hacen denuncio Abraham Rodríguez Padrón, Director de la Federación de Cámaras Nacional de Comercio en Tamaulipas.

Dijo que el Gobierno Federal conoce la situación no hace nada por resolverlo al contrario ha convertido a México en un tercer país seguro no obstante lo asegurador por el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de que no sería así, aunque la realidad es distinta, los deportados se están quedando en la frontera en espera se resuelva su estatus migratorio en los Estados Unidos.

Consideró que el tema de los migrantes es uno de los más álgidos por el asunto de los derechos humanos, cuando cerraron el puente internacional en Matamoros nadie pudo hacer nada, debido a que si los desalojan se vuelve un acto de discriminación o xenofobia, de racismo, de abusos de autoridad, se ha solicitado en forma insistente el tener un registro de los migrantes que se puedan tener detectados y puedan llevar un control de quienes se encuentran en territorio mexicano.

El problema de los migrantes ha rebasado a las autoridades, el gobierno federal y no nada hace al respecto, y ha generado pérdidas millonarias para las empresas y general a la actividad económica de la zona, porque las acciones de presión que efectúan los migrantes como la toma de puentes internacionales ya que el flujo de carga se detiene y origina problemas para la economía regional esto al margen de otros problemas que están surgiendo con los migrantes que se desconoce su ubicación, a excepción de los que viven en los albergues.