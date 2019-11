Continúan las vasectomías gratuitas

NUEVO LAREDO, TAM.- El Programa de Planificación Familiar de la Jurisdicción Sanitaria 5, presentará una campaña de “Vasectomías sin Bisturí” el 22 de noviembre, por lo que los varones que ya están satisfechos con los hijos que tienen, ya se pueden registrar al teléfono 867-712-3717.

Rosa María Guerrero Cruz, encargada del programa, mencionó que el 22 de noviembre se conmemora el “Día de la Vasectomía sin Bisturí”, donde se han fijado una meta de realizar alrededor de 20 vasectomías en las instalaciones de la jurisdicción, ubicada en Manuel Avila Camacho 638 colonia La Fe frente al edificio de Seguridad Pública.

“Cuando los varones me llamen por teléfono me tienen que dejar su dirección, su nombre y el número de teléfono, y cuando se vaya acercando la fecha yo me comunico con ellos para decirles a que hora se deben presentar, este es un procedimiento ambulatorio el paciente sale caminando”, explicó.

Añadió que actualmente la respuesta por parte de los varones a sido muy favorable ya que muchos de ellos llegarán solos para anotarse, quienes han manifestado que ya no desean tener más hijos, y que ya lo han platicado con sus esposas.

Precisó que la meta que les han fijado es realizar 35 vasectomías en este mes de noviembre, donde esperan llegar a la meta ya que ya tienen registrados varios candidatos para este tipo de proceso, el cual no tiene que ver nada en relación a la actividad sexual.

Destacó que si los pacientes tienen Seguro Popular deben presentar una copia, así como copia de la credencial de elector, comprobante de domicilio, y el día del procedimiento tienen que acudir bien rasurado de su área genital y con una trusa ajustada.

Reveló que si algún varón no se puede registrar, que se presente el día 22 de noviembre en la jurisdicción sanitaria, las vasectomías se estarán realizando a partir de las tres de la tarde, solo tienen que llegar con las indicaciones antes descritas y con los documentos que se les solicitan.

“Hasta ahorita llevamos 125 vasectomias que hemos realizado hasta el mes de septiembre de este año, tengo pacientes desde 20 hasta 45 años que ya se han realizado este procedimiento, el cual es completamente seguro y muy eficaz”, señaló.

Guerrero Cruz mencionó que la cirugía tienen una duración de aproximadamente 20 minutos, a los tres meses el paciente regresa para que le hagan el estudio de espermatocontéo, y con eso se le indica que la cirugía fue todo un éxito.