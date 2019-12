Continúa apoyo a tamaulipecos vulnerables

CD. VICTORIA, TAM.-Luego de sostener que los apoyos en comedores comunitarios se mantendrán a un promedio de ocho mil personas y que se buscará mejorar la calidad de vida de los tamaulipecos en situación vulnerable, Rómulo Garza Martínez, comentó que la infraestructura social, no se va a incrementar en el 2020.

“Entre Parques de Bienestar o Comedores Comunitarios contamos con unas cincuenta instalaciones, creemos que ese número de espacios se va a mantener y desde ahí se continuarán operando los diferentes programas en materia de bienestar social”, indicó.

La situación económica no luce nada alentadora para el próximo año, de tal forma que la infraestructura que se dispone hasta ahora, que generan las condiciones para la recomposición del tejido social, se mantendrá, subrayó el Secretario de Bienestar en la entidad.

Dijo que con la infraestructura que se dispone se abre la posibilidad de seguir atendiendo a la misma cantidad de personas en el estado, con el proyecto integral que no solo es el de generar apoyo alimentario, sino de que tengan un trabajo seguro y sean autosuficientes.

“Al día de hoy seguimos con los mismos comedores, parques y centros de bienestar social, el objetivo es que poco a poco se disminuya la pobreza y se mejore la calidad de vida de las personas”, apuntó.

El funcionario estatal dijo que en el proyecto se contempla la posibilidad de hacer una depuración del padrón de beneficiarios con los programas sociales, una vez que dispongan de empleo permanente, para llevar la ayuda a quien realmente la necesite y no estuviera contemplado.

Subrayó que hasta ahora la dependencia a su cargo dispone de por lo menos 50 parques entre construidos, nuevos y a los que se les ha brindado mantenimiento para que estén en condiciones de brindar la ayuda que se requiere a la población.