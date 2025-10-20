El Dólar
Constata el gobernador modernización del rastro de la UAT

Villarreal Anaya visitó la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas

Agencias

Ciudad Victoria, Tam. -El gobernador Américo Villarreal Anaya visitó la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), dónde constató los avances en materia de equipamiento del Rastro Tipo Inspección Federal  con que cuenta está casa de estudios.

Acompañando del rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, el gobernador  hizo un recorrido por las instalaciones del Rastro que ha sido equipado con una moderna  sala de cortes y la cámara de empaques, así como las adecuaciones al andén.

En este marco, Américo Villarreal reiteró su respaldo a la Universidad y aseveró que en colaboración con la Administración Estatal se podrán generar más acciones para el beneficio de las comunidades.

Por su parte, el rector Dámaso Anaya agradeció al gobernador por el apoyo para equipar el Rastro de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que es uno de los más importantes de su tipo en el estado.

Dijo que gracias al apoyo del Gobierno de Tamaulipas se logró modernizar la infraestructura con el fin de ofrecer un mejor servicio a los productores de la región.

Con la participación del director de la FMVZ, José  Octavio Merino Charrez, se presentaron tambien diferentes proyectos  que habrán de implementarse a través del Rastro de la FMVZ, que involucran a ganaderos, así como a productores de semillas y empresarios para fortalecer este sector del centro de Tamaulipas.

En este encuentro estuvieron también el diputado  José Braña Mojica y el subsecretarario de Desarrollo Pecuario y Forestal del Estado, Cuitlháuac Amaya García, así como funcionarios de la UAT.

