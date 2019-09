Consideran difícil regularizar autos ‘chocolates’

El sector automotriz no quiere que se apruebe un programa, dice Chava Rosas

NUEVO LAREDO, TAM.- Persiste el rechazo hacia un programa para regularizar autos “chocolates” y también para flexibilizar la importación definitiva de autos americanos usados, por lo que dudan que el SAT lo autorice en otro estado de la frontera norte.

En el transcurso de la semana, medios informativos de Tijuana han difundido un probable programa para regularizar vehículos “chocolates”, pero sin ninguna versión oficial del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que lo confirme, si se considera que cualquier programa de regularización de unidades usadas originarias de Estados Unidos requiere la autorización del gobierno federal.

El diputado federal Salvador Rosas Quintanilla, aseguró que los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) no quieren dar facilidades en importación definitiva ni en regularización de autos “chocolates”, por la cuestión recaudatoria de impuestos y porque afectaría los ingresos del sector automotriz en la venta de autos nuevos.

Sin embargo, dijo que solicitaron una reunión con funcionarios del SAT para exponer los dos temas, la regularización y la importación definitiva, pero no han recibido fecha.

“El sector automotriz no quiere que se apruebe un programa para regularizar y tampoco quiere que se facilite la importación definitiva, ellos están haciendo cabildeo para que no se aprueben. Y el SAT no quiere ambos temas, está cerrado a todo lo relacionado con, por eso será necesario dialogar con la Jefa del SAT y también debemos discutir el tema en comisiones para aprobarlo y sacar un dictamen. Y la autorización del SAT se necesita para cualquiera de los dos temas”, expresó Rosas Quintanilla.

Se refirió a la realidad que prevalece en la frontera norte del país, donde muchos habitantes no tienen el dinero necesario para comprarse un vehículo de agencia, por lo que adquieren vehículos americanos usados baratos, y en segundo, no disponen del certificado de origen del vehículo, lo que dificulta la importación definitiva como lo exige el actual decreto, por eso circulan los vehículos con las placas americanas porque no tienen dinero para pagar los impuestos de la importación.

Además, comentó que el decreto vigente no facilita las importaciones, por eso desde hace meses han planteado a funcionarios del SAT que se flexibilicen los trámites, pero no hay respuesta, aunque insistirán.