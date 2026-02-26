Consejos Sociales de Participación toman protesta en El Progreso

Esto es la prueba más clara de que escuchamos su voz y sus necesidades, expresó la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas. [Agencias]

Esto es la prueba más clara de que escuchamos su voz y sus necesidades, expresó la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el corazón puesto en la colonia El Progreso y el firme compromiso de seguir transformando la ciudad, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal tomó protesta al Consejo Social de Participación, consolidando un nuevo paso en la organización ciudadana y en la construcción de un gobierno cercano, abierto y humano.

Ante vecinas y vecinos reunidos en un ambiente de unidad, la alcaldesa agradeció la intervención de Rubí Esmeralda y reconoció el liderazgo de las mujeres que integraron el presídium: Damaris Edith Montes Oviedo, de Valles de Anáhuac; María Isanel Temich González, de Colorines; Mérida María Mendoza Segura, de Nuevo Progreso; Verónica Garza Tovar, del Ejido El Progreso; e Indara Angélica de la Cruz Francisco, de Reservas Territoriales.

Durante su mensaje, destacó que la participación social es el eje central de la transformación comunitaria.

“Esto es la prueba más clara de que escuchamos su voz y sus necesidades. Sus peticiones las haré mías, mi compromiso es claro: lo que aquí se acuerda, se cumple. Soy una presidenta municipal cercana, que da la cara y que honra su palabra con hechos, no con promesas”, subrayó la alcaldesa.

Canturosas Villarreal enfatizó que la instalación del Consejo Social representa un salto hacia adelante en la modernización de la ciudad y dejó claras dos promesas: atender cada inquietud con respeto absoluto y respaldar con todo el peso del Gobierno Municipal las iniciativas vecinales.

“Sus peticiones las haré mías. Tengan la seguridad absoluta de que, contando con el respaldo de nuestros regidores, muy pronto regresaremos a dar el banderazo de inicio a esas obras tan esperadas. Ese es mi compromiso personal y el de este Cabildo”, afirmó ante el aplauso de las familias presentes.

Con la toma de protesta de estos Consejos Sociales de Participación, Nuevo Laredo reafirma que la transformación se construye desde las colonias, con ciudadanía organizada y un gobierno que escucha, cumple y camina del lado de su gente.