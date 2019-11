Consejos para combatir el mal aliento, según Harvard

CIUDAD DE MÉXICO.-La Universidad de Harvard realizó una serie de recomendaciones para combatir el mal aliento. Estos consejos fueron descritos por los profesores Alessandro Villa, doctor en Cirugía dental, y Harvey Simon, profesor de Microbiología en un artículo titulado “Bad breath: What causes it and what to do about it”, que fue publicado en Harvard Health Publishing.

De acuerdo con datos de la institución, hasta un 30% de las personas se queja de este problema diariamente y se encuentra una lucha constante para desaparecerlo por completo.

A continuación te presentamos las recomendaciones:

1. Lava tus dientes por lo menos dos veces al día, después de comer

Ya que el mal aliento se puede originar dentro y fuera de la boca, además una de las causas más comunes de esto es la reproducción de bacterias por restos de comida en los dientes, encías o la lengua.

2. Evita el tabaco

Sin importar cuál se la apariencia de este producto, es esencial que procures dejar de consumirlo.

3. Enjuaga tu boca

Hacer gárgaras por las noches antes de irte a dormir ayudará a disminuir el mal aliento.

4. Mantén tu boca humectada

En caso de tener boca seca, se recomienda tomar bastante agua o cualquier otro tipo de líquidos durante el día, usar aerosoles, enjuagues o algún gel humectante.

5. Visita con regularidad a tu dentista

Ya que él es el encargado de revisar tu higiene bucal y ver cuál es el problema.

¿Qué es la halitosis?

La halitosis, o mal aliento, es una consecuencia de algunas enfermedades como tonsillitis, infecciones respiratorias(bronquitis) y enfermedades gastrointestinales; pero también detecta otro tipo de enfermedades como la diabetes, en este caso la persona habrá experimentado otro tipo de síntomas aparte del mal aliento y deberá acudir al médico.

Ocasionalmente existen aquellos que creen tener mal aliento inclusive cuando tienen uno aceptable, a esto se le llama “pseudo-halitosis”.

La halitofobia es el miedo irreal a tener mal olor de boca, aunque no se crea, es algo que existe y que persiste a pesar de la negativa de algún dentista. Personas con esta condición responden bien a la tranquilidad y se les recomienda hablar con un terapista o psiquitra que sean expertos en el tema.