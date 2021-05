Conquista ‘Un Lugar en Silencio 2’ la taquilla de EU

CIUDAD DE MÉXICO.- La taquilla en Estados Unidos recibió este fin de semana un impulso alentador gracias al estreno de Un Lugar en Silencio 2, que logró tener una apertura estimada de 58.8 millones de dólares en apenas cuatro días.

Antes de la pandemia, las proyecciones económicas para la secuela de terror se habían fijado en unos 50 millones de dólares para su apertura original en marzo de 2020, según explicó el medio The Wrap.

Ahora, la película casi ha igualado la apertura de 50 millones de su predecesora de 2018, superando a Godzilla vs. Kong como el mejor lanzamiento pospandémico.

El filme se ha beneficiado de las buenas reseñas de la crítica y el público, quienes le otorgaron el 90 por ciento de “frescura” en la página especializada de Rotten Tomatoes y una A- de la audiencia en CinemaScore.

También abrió este fin de semana Cruella, de Disney, que se estima que actualmente tiene ingresos de 26.5 millones en cuatro días. Es probable que el rendimiento de la película se vea afectado por su lanzamiento simultáneo vía streaming por Disney+, a cambio de un costo adicional premium en la plataforma.

Combinados, los dos nuevos lanzamientos en salas de Estados Unidos han elevado los totales generales del fin de semana a poco más de 80 millones de dólares, y aún faltan las cifras finales de este domingo.

#Cruella is projecting a four-day opening of $26.5 million, including $21.3 million for the three days. Overseas, it took in $16.1 million for a global start of $42.6 million. https://t.co/Xcn6YPCuQE

— The Hollywood Reporter (@THR) May 30, 2021