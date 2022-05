Conoce los beneficios del jugo de pepino

CIUDAD DE MÉXICO.- Los pepinos van bien con una ensalada, en los sándwiches o incluso en una bebida, solo o acompañado por alguna otra fruta o verdura, ya que agregar este alimento a la dieta cotidiana no resulta difícil; pero además hacerlo podría traer numerosos beneficios a la salud, la piel e incluso ayudar a la pérdida de peso.

Esto se debe a los compuestos de esta fruta -considerada erróneamente como una verdura-, ya que el pepino es rico en vitamina C y K, así como en minerales como el magnesio y manganeso; además de esto es bajo en calorías y sus nutrientes llamados cucurbitacina pueden prevenir la reproducción de células cancerosas, de acuerdo con Medical News Today.

Estos beneficios del pepino se pueden obtener al consumirlo en un delicioso jugo que, además de saludable, resultará refrescante. En «Menú» de EL UNIVERSAL te decimos cómo prepararlo, así como otros beneficios de esta fruta.

1. Los pepinos hidratan

En días donde el clima es caloroso es común tomar bebidas refrescantes como lo es el jugo de pepino con el que además lograrás hidratarte, ya que estos frutos están compuestos en un 96% de agua, de acuerdo con Healthline.

Además, Medical News Today indica que los pepinos contienen importantes electrolitos que pueden ayudar a prevenir la deshidratación en climas cálidos o después de un entrenamiento. Mantenerte hidratado es importante para tener un intestino sano, prevenir el estreñimiento y evitar cálculos renales. Este sito recomienda beber jugo de pepino con menta para hacer más atractiva y deliciosa el agua natural.

2. Reduce el riesgo de cáncer

El sitio UP Spain indica que los pepinos contienen polifenoles llamados lignanos que ayudan a reducir algunos tipos de cáncer como el de mama, útero, ovario y próstata.

Mientras que, de acuerdo con el sitio Medical News Today, los pepinos contienen altos niveles de nutrientes de sabor amargo conocidos como cucurbitacina. Éstos pueden ayudar a prevenir el cáncer al detener la reproducción de las células malignas, según un estudio de la International Journal of Health Services. Además, la fibra que contiene el pepino con piel puede ayudar a proteger contra el cáncer colorrectal.

3. Contra los problemas cardiovasculares y la diabetes

Dentro de los muchos beneficios del pepino se encuentran ayudar a reducir los niveles de azúcar en la sangre, controlar el colesterol; así como regular la liberación de insulina, por lo que consumir el pepino en diferentes presentaciones, como en jugo, resulta muy benéfico.

Esto se debe al alto contenido de fibra de esta fruta, ya que la American Heart Association señala que la fibra puede ayudar a controlar el colesterol y prevenir problemas cardiovasculares relacionados; además Medical News Today indica que la ingesta de potasio -que se encuentra en el pepino- puede prevenir la presión arterial alta.

4. Pérdida de peso

Si estás buscando perder peso, los pepinos son la opción adecuada para ti, ya que son bajos en calorías; además un estudio demostró que comer alimentos con alto contenido de agua y bajo contenido de calorías se asocia con una disminución significativa en el peso corporal, según indica Healthline.

Además, el agua y la fibra que contiene el pepino ayuda a evitar el estreñimiento y mantener la regularidad en la digestión; así como aumentar su frecuencia, de acuerdo con un artículo publicado por la Nutritions Reviews.

5. Mejora la salud ósea

Las vitaminas D y K que contienen los pepinos pueden ayudar a mantener una buena salud ósea, ya que esta última es buena para la coagulación de la sangre y puede apoyar la salud de los huesos; además de contribuir a la absorción del calcio, de acuerdo con Medical News Today.

¿Cómo preparar jugo de pepino?

Ahora que conoces los beneficios del pepino podrás agregarlos a tu dieta con una refrescante bebida. Para el jugo necesitarás: dos pepinos y un litro de agua; también puedes añadir 4 limones si deseas darle más sabor y toque especial.

Lava bien los pepinos y quita las puntas para después picarlos en rodajas, si deseas puedes retirar la piel; aunque en ella se encuentra una gran cantidad de fibra.

Una vez hecho llévalos a la licuadora -si deseas, en este paso agrega el jugo de los limones- coloca medio litro de agua y mezcla.

Cuando esté listo, vierte en el medio litro de agua restante, puedes colar antes de añadir la mezcla. Lo recomendable para obtener todos los beneficios mencionados anteriormente es que no lo endulces, pero si no puedes, solamente coloca una cucharadita de miel. También es importante que lo consumas recién hecho, que no lo dejes guardado o para después. Y la toma en el desayuno es la mejor opción porque te ayudará con la digestión y la hidratación a lo largo del día.