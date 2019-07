Confirman triángulo amoroso entre Jenni Rivera, Esteban Loaiza y ‘Chiquis’ Rivera

EU.- Desde hace muchos años, incluso antes de la muerte de Jenni Rivera, se habla de una relación amorosa entre Esteban Loaiza y ‘Chiquis’ Rivera, misma que hoy se confirma y lo hace nada menos quien fuera una de las mejores amigas de ‘La Diva de la Banda’.

En exclusiva para el programa Hoy, Laura Lucio, quien dice haber sido una de las amigas de la ya fallecida Jenni Rivera, anunció el lanzamiento de un libro titulado “Una vida loca”, impreso en cuyas páginas narrará experiencias y secretos que le reveló la también “Mariposa de Barrio”.

Como parte de la promoción, Lucio da un adelanto y confirma que Jenni estaba celosa de su hija ‘Chiquis’ pues no veía con buenos ojos la “amistad” que existía entre ella y Esteban Loaiza, su esposo.

Asegura que la intérprete de “Se las voy a dar a otro” se arrepintió de haber solicitado el divorcio tras dos años de matrimonio con Esteban, por lo que recurrió a una persona cristiana para que la ayudará a reconstruir su relación con el ex pelotero.

No obstante, estaba celosa de la amistad entre Esteban y ‘Chiquis’ Rivera pues creía que ambos “tenían algo más”; comenzó a sospechar cuando revisó la cinta de la videocámara que se encontraba en su habitación y descubrió que alguien borró seis semanas de grabación, “eso hace dudar a cualquier”, recalca la escritora.

¿Por qué Jenni Rivera se quería divorciar de Esteban Loaiza?

Jenni Rivera nunca confirmó una relación extramarital entre Esteban Loaiza y ‘Chiquis’ Rivera; en entrevista con El Gordo y La Flaca, aclaró que su decisión fue tomada con base a algunas acciones del ex deportista que no le parecían y no le permitía a nadie.

El divorcio no se llevó a cabo porque la muerte sorprendió a Jenni en diciembre de 2012. Un accidente de avión terminó sorpresivamente con su vida.

Fuente: SPD