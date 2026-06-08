Confirma Eriksen recuperación tras desplomarse durante amistoso con Dinamarca

El desfibrilador implantado actuó correctamente y el futbolista ya permanece en casa

Christian Eriksen de Dinamarca en acción frente a Mykola Matviyenko de Ucrania en partido amistoso el domingo 7 de junio del 2026. (Bo Amstrup/Ritzau Scanpix via AP)

Christian Eriksen de Dinamarca en acción frente a Mykola Matviyenko de Ucrania en partido amistoso el domingo 7 de junio del 2026. (Bo Amstrup/Ritzau Scanpix via AP)

ODENSE, Dinamarca.- La estrella del futbol Christian Eriksen está en casa con su familia y “está bien”, dijo el lunes, un día después de que volvió a desplomarse en el campo mientras jugaba para Dinamarca.

La tranquilizadora actualización sobre la salud del jugador de 34 años llegó después de que se llevara ambas manos al pecho en una acción sin balón a los 65 minutos de un amistoso contra Ucrania en Odense el domingo. Tras caer al suelo, Eriksen recibió atención médica mientras sus compañeros formaban un círculo a su alrededor.

Luego salió del campo caminando por su propio pie y fue trasladado al hospital, donde se sometió a más pruebas. En 2021 le colocaron un desfibrilador cardioversor implantable (DCI) para apoyar su corazón después de que sufrió un paro cardíaco durante un partido del Campeonato Europeo.

Tras las actualizaciones del médico del equipo mediante comunicados de la federación danesa de fútbol, Eriksen publicó por primera vez en redes sociales.

“Quiero que todos sepan que estoy bien y que estoy en casa con mi familia”, escribió en Instagram.

“Como probablemente puedan imaginar, recibir una descarga de mi DCI ha tenido un gran efecto tanto en mí como en mi familia, pero quiero asegurar a todos que esta fue una situación diferente de lo que ocurrió en 2021” .

Eriksen dijo que su “recuperación ya ha comenzado”.

“Además de estar agradecido por el apoyo y la asistencia de todos los jugadores y del equipo médico en el campo, también estoy increíblemente agradecido a los médicos que han cuidado de mí y de mi corazón a lo largo de los años”, escribió.

“Gracias a su experiencia, mi DCI hizo exactamente lo que estaba diseñado para hacer: protegerme cuando lo necesitaba”.

Eriksen dijo que su enfoque ahora era “recuperarse, pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones y jugar al fútbol con mis hijos”.

La primera ministra danesa y jugadores envían buenos deseos

En una publicación en Facebook el domingo por la noche, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, escribió que estaba “enviando mis pensamientos más cálidos a Christian Eriksen y a todos los que lo rodean y se ven afectados”.

Añadió que se sintió aliviada al conocer una actualización sobre su estado tras el impacto inicial de su más reciente incidente de salud.

El delantero argentino Lautaro Martínez y los jugadores del Manchester United Luke Shaw y Harry Maguire estuvieron entre los futbolistas que reaccionaron el lunes a la publicación de Eriksen en Instagram con buenos deseos.

El partido del domingo fue suspendido y no se reanudó el juego después del desplome de Eriksen, luego de que el árbitro consultara con el personal y los jugadores de ambos equipos. Dinamarca ganaba 2-1 en ese momento.

Ninguno de los dos equipos se clasificó para el Mundial de 2026, que comienza esta semana en Estados Unidos, Canadá y México.

Eriksen reanudó su carrera con un DCI

A Eriksen le colocaron un desfibrilador cardioversor implantable (DCI) en los meses posteriores a que sufrió un paro cardíaco durante el partido de la fase de grupos de Dinamarca contra Finlandia en el Campeonato Europeo hace cinco años.

La Fundación Británica del Corazón describe un DCI como un “pequeño dispositivo eléctrico que puede tratar a personas con ritmos cardíacos peligrosamente anormales”.

La fundación indicó que el dispositivo se coloca bajo la piel en el pecho, cerca de la clavícula, y puede emitir impulsos eléctricos para ayudar a que el corazón lata con normalidad si detecta un ritmo cardíaco anormal.

Al comentar tras el desplome de Eriksen el domingo, el médico del equipo de Dinamarca, Morten Boesen, dijo: “tal como lo veo, el marcapasos respondió como debía”.

No ha habido más información por parte de los responsables del equipo sobre qué causó exactamente que Eriksen se llevara las manos al pecho.

La normativa sanitaria italiana prohibe que los jugadores compitan con un desfibrilador cardioversor implantable, por lo que Eriksen tuvo que dejar a su equipo italiano — el Inter de Milán — para reanudar su carrera tras el incidente de 2021.

Eso ocurrió en Inglaterra con el Brentford en 2022, antes de pasar tres años en el Manchester United (2022-25) , club del que se marchó como agente libre el año pasado.

Su equipo actual es el Wolfsburg, en Alemania, donde tiene contrato hasta la temporada 2026-27. El equipo, que descendió de la Bundesliga el mes pasado, le deseó una pronta recuperación el domingo.