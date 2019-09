Confía ‘Tuca’ en experiencia de Tigres

MONTERREY, NL.-Ricardo Ferretti de apegó a la experiencia que tiene su equipo para salir airoso en momentos de crisis tras una racha de cinco empates consecutivos en la Liga MX.

De cara al partido de mañana ante Puebla, el “Tuca” espera que sus jugadores tengan el equilibrio necesario para sacar un buen resultado.

“Nos sentimos igual que siempre, y lo bueno del futbol es esto, te da revancha cada semana, como siempre decía cuando ganamos tu no me vas a ver en la hamaca y cuando perdemos tampoco me vas a ver metiendo la cabeza en las vías del tren para suicidarme, pues equilibrio total, ecuanimidad, estabilidad, somos un equipo muy experimentado, así como hemos perdido también hemos ganado, no pasa nada, la vida sigue”, expresó el timonel este mediodía.

Sobre la semana que afrontará su equipo, mañana ante Puebla y el sábado el Clásico Regio, el “Tuca” dijo que sólo está enfocado en La Franja, al que consideró un equipo de respeto.

“Yo no estoy pensando en el Clásico, estoy pensando sólo en el equipo de Puebla, y ya después vemos, del equipo Puebla debemos ser respetuosos, humildes, el ultimo partido que tuvieron, aquí contra Rayados demostraron la capacidad que tienen, de remontar hasta un 2-0 en contra y lograr el empate, entonces nosotros debemos estar atentos a estos aspectos y no dar ventaja de reacción hacia ellos”, señaló el DT brasileño.