Conductor provoca choque y huye tras pasarse semáforo en avenida Venezuela

El responsable abandonó un Ford Fiesta tras impactar a una camioneta; autoridades aseguraron el vehículo y buscan al propietario

Tras la colisión, el conductor del Fiesta descendió de la unidad y huyó a pie, dejando el vehículo abandonado en el lugar. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial registrado en el cruce de las calles Guerrero y Venezuela, en pleno centro de Nuevo Laredo, dejó como saldo únicamente daños materiales, pero generó caos en la vialidad durante la madrugada.

El percance ocurrió a las 03:27 horas, cuando un automóvil Ford Fiesta ignoró la luz roja del semáforo e impactó contra una camioneta Dodge Durango 2014, que transitaba con preferencia por la avenida Venezuela.

Tras la colisión, el conductor del Fiesta descendió de la unidad y huyó a pie, dejando el vehículo abandonado en el lugar, lo que complicó el trabajo de los agentes de Tránsito que acudieron para restablecer el flujo vehicular.

La conductora de la Dodge, identificada como María Rosita, de 38 años y residente de Laredo, Texas, relató a las autoridades que circulaba con luz verde cuando fue sorprendida por el automóvil que se pasó el alto.

Finalmente, el Ford Fiesta fue remolcado a un corralón, donde permanecerá bajo resguardo en espera de que su propietario se presente a responder por los daños ocasionados.