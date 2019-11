Conductor imprudente choca contra barda exterior de una iglesia

NUEVO LAREDO, TAM.- Tras chocar contra la barda exterior de una iglesia, el conductor de un automóvil de procedencia norteamericana, optó por dejarlo abandonado y huyó.

En el lugar quedo el Pontiac Gran Am modelo 2000, sin placas, que al ser revisado por elementos viales no encontraron documentación que sirva para identificar al propietario.

El jueves por la mañana la persona que conducía en Pontiac Gran Am circulaba de poniente a oriente sobre la calle Venezuela, pero lo hacía sobrepasando el límite de velocidad.

Al llegar a la intersección con la avenida Josefa Ortiz de Domínguez, la persona que manejaba pierde el control del vehículo cargándose a su extrema izquierda.

El vehículo choca de frente contra la barda de una iglesia, sufriendo daños que impidieron que el conductor pudiera escapar a bordo de la unidad.

La persona que iba manejando al percatarse de la gravedad de los hechos, mejor huyó del lugar, dejando abandonado el vehículo del cual sacó toda documentación.