Conductor ebrio choca Camaro contra auto estacionado en la Mirador

Joven de 19 años fue detenido tras provocar el percance; autoridades confirmaron que manejaba bajo los efectos del alcohol

Tras el arribo de las autoridades, al conductor se le practicó una valoración médica que confirmó que se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas al momento del choque. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Tras el arribo de las autoridades, al conductor se le practicó una valoración médica que confirmó que se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas al momento del choque. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un conductor en estado de ebriedad provocó un accidente vial en calles de la colonia Mirador, luego de impactar su vehículo contra un automóvil que se encontraba estacionado.

El incidente se registró sobre la avenida Josefa Ortiz de Domínguez, frente al domicilio número 1711, cuando Guillermo, de 19 años, circulaba a bordo de un Chevrolet Camaro y, al perder la trayectoria, se cargó hacia su izquierda hasta chocar contra la parte posterior de un Chevrolet Impala, propiedad de Diego Armando.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Tránsito, el vehículo afectado presentó daños materiales de consideración en el costado trasero izquierdo derivados del impacto. A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas.

Tras el arribo de las autoridades, al conductor se le practicó una valoración médica que confirmó que se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas al momento del choque. El joven señaló no recordar cómo ocurrió el incidente.

Elementos viales realizaron el peritaje correspondiente, aseguraron la unidad involucrada y procedieron con la detención del responsable, además de aplicar las sanciones administrativas previstas en el reglamento por conducir bajo el influjo del alcohol.