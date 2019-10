Condecoran con Medalla de Honor al Ing. Carlos Slim

CIUDAD DE MÉXICO.- El mérito de esta medalla corresponde a más de 200 mil personas que trabajan con énfasis en cambiar las cosas, pero fundamentalmente en hacerlas cada vez mejor: CSH

Madrid, España.- La Universidad Carlos III de Madrid condecoró hoy al Ing. Carlos Slim Helú con la Medalla de Honor, el máximo galardón que otorga la institución a personas cuyas contribuciones son relevantes para el desarrollo de la sociedad.

“Es un honor entregar la Medalla de Honor al Ing. Carlos Slim, una persona excepcional, un trabajador y emprendedor admirable; un innovador y un hombre bueno”, dijo el rector de la Universidad Carlos III, Dr. Juan Romo.

Agregó que el galardón entrelaza los esfuerzos de esa casa de estudios en la búsqueda de la excelencia, con la excepcional y gran trayectoria del Ing. Carlos Slim Helú.

Al recibir el reconocimiento, el Presidente Honorario y Vitalicio del Consejo de Administración de Grupo Carso, resaltó que el mérito a ese reconocimiento se debe a las más de 200 mil personas que trabajan dentro de las empresas del grupo, con mucho interés y énfasis en cambiar las cosas, pero fundamentalmente en hacerlas cada vez mejor.

El Ing. Slim Helú refirió que el rey Carlos III tuvo un temprano conocimiento y claro entendimiento del importante cambio civilizatorio que le correspondió durante su reinado. “Hoy, 200 años más tarde, nuestros gobernantes en toda Europa y América todavía no saben o no quieren conducir el nuevo cambio civilizatorio; no es así el caso de China que tiene claro el cambio, o como Corea y Singapur que lo anticiparon hace 50 años privilegiando siempre la educación moderna de calidad, la investigación y desarrollo tecnológico”, agregó.

Destacó que en la actualidad el mundo está en medio de un cambio civilizatorio, por lo que es fundamental estar preparados para enfrentarlo y lograr niveles de desarrollo que beneficien a toda la población.