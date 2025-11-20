Concluyen redadas migratorias en Charlotte tras cientos de arrestos

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU (AP) — Las redadas migratorias en la ciudad más grande de Carolina del Norte han concluido tras cientos de arrestos, informó el jueves la policía local.
Un comunicado de prensa de la policía del condado de Mecklenburg, que incluye a Charlotte, indicó que los funcionarios federales han confirmado con el jefe policial Garry McFadden que la operación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza conocida como “Charlotte’s Web” ha concluido oficialmente. No se llevarán a cabo operaciones de agentes fronterizos el jueves, según el comunicado.
Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza por ahora no ha respondido a un correo electrónico que solicitaba una respuesta sobre el comunicado.