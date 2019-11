Concluye hoy votación para elegir titular de CNDH

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que este jueves concluirá el proceso para la elección del titular a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En entrevista, señaló que en pláticas con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos el Senado, la panista Kenia López Rabadán, se planteó que este jueves se hará la tercera votación de la terna integrada por Rosario Piedra Ibarra, José de Jesús Orozco Henríquez y Arturo Peimbert Calvo.

Indicó que aún no se construye el consenso por lo que prevé que al no lograr la mayoría calificada, se regrese a las comisiones dictaminadores que son Derechos Humanos y Justicia para que integren otra terna, ya que se pueden constituir las que sean necesarias hasta que una logre el consenso de los senadores de todas las fracciones parlamentarias.

“No se ha logrado todavía construir el consenso, recuerden que es mayoría calificada, pero no vamos hacer tácticas dilatorias, ya se lo ofrecí, no es serio, ni queremos hacer eso. Yo estoy haciendo mi trabajo, tratando de construir mayoría calificada, pero no creo que me alcance”, comentó.