Con su corte de pelo accidental, Carlos Alcaraz gana sin despeinarse en el US Open

El español Carlos Alcaraz hace una devolución al italiano Mattia Bellucci en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, el miércoles 27 de agosto de 2025 (AP Foto/Adam Hunger)

NUEVA YORK.- Con todo y el accidente que le dejó el cabello cortado a cero, Carlos Alcaraz siguió avanzando en el Abierto de Estados Unidos gracias a una victoria tan fácil como puede ser en la segunda ronda.

Alcaraz, cabeza de serie número dos y quien se afeitó la cabeza después de que su hermano le estropeó el cabello, necesitó poco más de uno hora y media para aplastar al italiano Mattia Bellucci, clasificado en el puesto 65, por 6-1, 6-0, 6-3 bajo las luces del Estadio Arthur Ashe.

El murciano nunca enfrentó un punto de quiebre y acumuló una ventaja de 32-11 en tiros ganadores. En general, la historia fue muy diferente a la observada en la segunda ronda en Flushing Meadows en 2024.

Alcaraz llegó a aquel partido con una racha invicta de 15 compromisos en majors, gracias en gran parte a los títulos en el Abierto de Francia y Wimbledon, pero salió perdiendo en sets corridos contra Botic van de Zandschulp.

Nunca hubo posibilidad de una sorpresa de ese tipo contra Bellucci.

“Sí, jugué genial, para ser honesto”, dijo Alcaraz, quien ganó el primero de sus cinco títulos de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos en 2022. “Hoy no fue su día. Traté de aprovechar al máximo sus errores”.

Alcaraz y el número uno Jannik Sinner han combinado para ganar los últimos siete trofeos del Grand Slam.