Con ‘Abeja Reina’, Chiquis está aquí para quedarse

NUEVA YORK.— Dos años después de alzarse con el Latin Grammy en un género musical dominado por los hombres, Chiquis quiere que el mundo sepa que está aquí para quedarse.

La cantante y compositora de música banda lanza el jueves ‘Abeja Reina’, una producción de 18 cortes que incluye los sencillos ‘Cualquiera’, ‘El honor’ y sus versiones de ‘Mi problema’ de Marisela y ‘Quiero amanecer con alguien’ de Daniela Romo, así como 11 nuevas canciones (5 de ellas de su autoría) y una nueva versión de ‘De contrabando’, el éxito de su difunta madre Jenni Rivera.

También trae una intro, un outro y varios interludios en un español salpicado de inglés con enseñanzas de vida y mensajes positivos sobre el desamor, el valor de la mujer y la importancia del amor propio: ‘Hey, bienvenidos a mi cuarto capítulo… No, no fue fácil, y hubo muchos que no creyeron y que quizás jamás crean. Pero, la diferencia hoy, es que ‘I don’t give a f…’ (me importa un bledo) y que yo sí creo en mí’, dice en la introducción.

La primera canción es la que le da su título, ‘Abeja Reina’, un corrido ‘fuerte, de ovarios, por no decir otra palabra’, dijo Chiquis, que resume ese sentimiento y cuyo video también se estrena el jueves por la noche.

‘Cuándo han visto a una abeja reina preocuparse por una mosca / y la opinión de las ovejas le quitan el sueño a una leona’, dice parte de la letra.

‘He tenido esta idea por mucho tiempo, pero yo quería sentirme como que podía defender ese título… explicar por qué me siento la abeja reina, y a la misma vez inspirar a los que están escuchando a decir ‘si ella pudo, yo también puedo’. Yo creo que llegó el punto de mi vida de decir ‘sí, me la creo», dijo Chiquis el miércoles a The Associated Press sobre el reconocimiento de su propio talento y lugar en la industria musical como hija de la apodada ‘Diva de la Banda’ y años de lucha y de dudas en la música.

‘Me la creo y no en una forma así de que me crea mejor que otras, no; es creerme de lo que soy capaz y lo que yo aporto a este mundo. A pesar de lo que se diga’, agregó.

A lo largo del álbum, la artista, que estuvo a cargo de la producción ejecutiva, destaca el género de banda y hace fusiones con cumbia, R&B y rap en títulos como ‘Cualquiera’, ‘La ex’, ‘A lo menso’ y ‘Entre besos y copas’, que calificó como uno de sus favoritos.

‘He estado buscando yo una canción así por mucho tiempo y dije, la voy a tener que escribir. La compuse con Eddy Castillo y Eddy Santana y es una canción que cuando presionas ‘play’ ya sabes, rechina la banda’, dijo.

‘En este disco van a encontrar canciones para tomarse un tequilita, y también canciones como ‘La ex’, como ‘La que está de moda soy yo’ que son cumbias para bailar, un poquito para cambiar el ‘mood’ (estado de ánimo)’, continuó. ‘Pero eso es lo que me gusta a mí, me gusta divertirme y quiero que sientan eso a través de mis canciones’.

La inclusión de ‘Spanglish’ en el álbum, dice, es un reflejo de su vida. Nacida en Long Beach, California, la

artista, cuyo verdadero nombre es Janney Marín Rivera, dice ser parte ‘del club 200%, que es 100% mexicana y 100% americana’, y entre sus planes está grabar también canciones en inglés.

Chiquis debutó en 2015 con el álbum ‘Ahora’, al que siguió ‘Entre botellas’ de 2018.

‘Abeja Reina’ es su cuarto disco de estudio y el primero desde ‘Playlist’, que le mereció el Latin Grammy al mejor álbum de música banda en 2020, siendo la única mujer nominada en la categoría. El álbum incluyó colaboraciones con Amandititita, Ely Quintero y Helena Ochoa, entre otras.

‘Sabes, hay muchas mujeres en este género que son muy talentosas, muy hermosas, y por eso para mí es importante no nomás decir ‘me gusta empoderar a la mujer, apoyarnos’, sino mostrarlo’, dijo. ‘Me gusta poder representar a la mujer porque sí es un género muy dominado por el hombre y no nos dan mucho la oportunidad porque son canciones fuertes… ¡Pero también podemos! Es nomás seguir con esto para que no se pierda ese toque femenino en este género’.

Es un legado que le dejó su madre, Jenni Rivera, fallecida en 2012 en un accidente aéreo en México, a quien rinde homenaje con su propia versión de ‘De contrabando’.

‘A mis hermanos les encantó’, dijo con emoción. ‘Jenicka acaba de escuchar todo el disco y me dice ‘wow, yo no sé, siento algo muy especial con este disco, siento que te vas a ganar otro Grammy’… A Johnny le encantó también, ¡porque es algo diferente! Obviamente, a mí me gusta siempre respetar la canción original, pero también se trata de que esas canciones lleguen a otro público y hacerlo diferente, hacerlo a mi estilo’.

Actualmente, Chiquis se encuentra en el tramo texano de su gira ‘Abeja Reina’, con próximas presentaciones en El Paso, Austin, Fort Worth y Brownsville y más fechas por anunciarse. Entre agosto y septiembre planea visitar México.