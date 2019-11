Compradores aprovechan ofertas del ‘Buen Fin’

NUEVO LAREDO, TAM.- Desde la primeras horas de dar arranque la campaña de “El Buen Fin”, las diversas tiendas comerciales y departamentales de la ciudad comenzaron a registrar una buena afluencia de consumidores atraídos por la publicidad de los comercios, quienes aprovecharon para comprar productos o mirar para convencerse qué oferta les conviene más.

En la novena edición del Buen Fin, las tiendas, comercios y servicios ofrecen ofertas y sobre todo facilidades de pago para la población.

Decenas de clientes se apostaron en los negocios participantes para adquirir en su mayoría aparatos electrónicos.

Por ejemplo, Freddy Barrón es uno de los compradores que decidió aprovechar la oferta de una laptop y unos celulares que adquirió de contado, mientras que otros prefirieron hacer sus adquisiciones a meses sin intereses.

“Me parece muy bien este tipo de programas, la verdad yo si aproveche las ofertas, logre comprar una laptop, me ahorre como unos tres mil pesos porque anduvimos comparando precios, también compre unos celulares, estos no tenían rebaja, pero me dieron el servicio al triple en cuestión de datos y saldo”, dijo.

Por su parte, la señora Patricia González también aprovechó las ofertas que ofrecen algunos centros comerciales y tiendas departamentales como Home Depot, donde adquirieron artículos navideños.

“Ya con que ahorres unos 300 o 500 pesos ya es ganancia, este tipo de programas son muy buenos porque apoyan a la economía de las familias, nosotros compramos un pino de navidad y esferas, antes estaba mil 500 y lo encontramos en 900 pesos”, aseguró.

Benito David Garza, también acudió a los diferentes comercios para comprar los precios de algunos artículos, pues andaba en busca de una tarja para trastes.

“Vine a comprar una tarja, algunos productos tienen descuentos otros no, pero me parece un buen programa porque ayuda a la economía de las familias, los descuentos se están aplicando más en aparatos electrónicos, es un ahorro pequeño, pero de algo sirve”, dijo el consumidor.

Lo que más se vende durante estos días, según dependientes de los negocios son pantallas, computadoras, tabletas y celulares.

El Buen Fin estará vigente del 15 al 18 de noviembre y de acuerdo con la Canaco se espera un incremento de ventas superior al año pasado.