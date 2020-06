Complica Covid-19 vacunación a niños

NUEVO LAREDO, TAM.- La pandemia de Covid-19 y la suspensión de clases presenciales complican la vacunación de los niños de Nuevo Laredo, porque antes se acudía a los planteles educativos para aplicar los reactivos.

El doctor Oscar Gerardo González Arrambide, máxima autoridad de salud local, manifestó que a pesar de que muchas de las veces al personal que anda recorriendo calle para aplicar las vacunas a los niños los corren cuando tocan las puertas de las casas.

“Ya hemos insistido a través de la prensa, radio y la televisión que traigan a sus niños a vacunar para completar esquemas y así protegerlos, sobre todo del sarampión, más sin embargo es muy poca la gente que está respondiendo”, dijo.

Añadió que ante esta negativa por parte de los padres de familia tienen que seguir haciendo la acción de casa por casa, el que los niños entren a clases de nuevo es algo que lo ven muy lejos, por lo que nos les queda otra más que insistir entre la población de que hagan caso de llevar a sus niños a vacunar.

Destacó que las vacunas se están aplicando en todo los módulos de salud de la jurisdicción, así como en el Centro de Salud Rector que se ubica en la colonia La Fe frente al edifico de Seguridad Publica, de lunes a viernes en horario corrido.

Reveló que es muy frustrante de estar invitando a la ciudadanía a corregir este tipo de problemática, por lo que la finalidad como Secretaría de Salud es proteger a la población infantil de Nuevo Laredo que cuenten con esquema completo de vacunación, sobre todo la de sarampión por los caos que se han presentado en estados vecinos.

González Arrambide precisó que si las mamás no acuden con sus hijos para que los vacunen, no hay manera de obligarlas, por lo que la salud de los niños está en manos de los mismos papás y no en las autoridades de salud, porque ya se les ha invitado por todo los medios y se ha tenido una nula respuesta de su parte.