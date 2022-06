Cómo convertir los audios en textos en WhatsApp

CIUDAD DE MÉXICO.- Whatsapp es la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo. Esta se volvió la favorita de todos por la practicidad y rapidez con la que te puedes comunicar con tus contactos. En ese sentido, una gran cantidad de personas prefiere mandar notas de voz en lugar de escribir. Pero algunos usuarios no son partidarios de esta función debido a situaciones como encontrarse en lugares públicos y no querer que alguien escuche la conversación o, simplemente, no tienen tiempo de escucharlos, especialmente cuando duran varios minutos. Por esta razón, en Tech Bit vamos a compartirte cómo convertir los audios en textos.

Pasos para convertir una nota de voz de WhatsApp en texto.

Primero, debes saber que para realizar esto necesitas de una app externa, así que va bajo tu propia responsabilidad la descarga. Pero quédate tranquilo, ya que diversos usuarios avalan que es segura y puedes obtenerla desde Play Store si tu celular es Android o App Store si tienes un iPhone.

Si cuentas con Android la aplicación lleva por nombre Transcriber para WhatsApp, mientras que si tu sistema operativo es iOS debes descargar VoicePop.

Una vez descargada la app acepta otorgarle los permisos que te solicite.

Posteriormente, abre WhatsApp y selecciona el chat donde te mandaron el audio.

Mantén presionado el mensaje por unos segundos hasta que visualices en la parte superior derecha un menú con diferentes opciones.

Ahora da clic en los tres puntos y elige la opción ‘compartir’. Te aparecerán diversas aplicaciones, por lo que deberás elegir ‘Transcriber’ o ‘VoicePop’, según sea el caso.

Y, listo, la app empezará a transcribir la nota de voz. Así que tendrás tu texto terminado en segundos.

Toma en cuenta que la aplicación te escribirá solo el audio fuerte y claro, por lo que, en caso de que algunas frases no se entiendan, no podrá transcribirlo correctamente.

Como acabas de notar esta función te ahorrará varios minutos para esos momentos cuando tienes mucha prisa o estás en público y hay mucho ruido.

¿Cómo grabar un audio qué se convierta a texto en WhatsApp?

Si, por el contrario, tú eres el que manda el mensaje, pero quieres ahorrarte varios minutos, puedes grabar tu voz y que esta se convierta en texto para mandárselo a tu contacto. En esta ocasión no necesitarás de otra app.

Debes abrir WhatsApp, elegir un chat y seleccionar el campo de texto.

El teclado será desplegado y deberás elegir el micrófono de Google que aparece dentro de este. En algunos dispositivos se visualiza a un lado de la barra espaciadora, en otros aparece en la parte superior de las letras.

Una vez seleccionado, te será notificado por medio de un ligero sonido que ha sido activado. Cuando esto suceda puedes hablar y en el campo de texto te aparecerá escrito todo lo que digas. Incluso puedes dictar signos de puntuación. El micrófono también brinda la opción de pausar, en caso de que lo requieras.

Finalmente, cuando el mensaje sea de tu agrado puedes enviarlo a tus contactos, este se manda como acostumbras, solo da clic en la flecha que aparece a un lado del campo de texto.

Solo recuerda que, igual que con la función anterior, para que todo sea transcrito de la mejor manera, debes hablar fuerte y claro.