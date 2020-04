¿Cómo activo la reacción ‘Me importa’ en Facebook?

CIUDAD DE MÉXICO.-¿Cómo activo la reacción Me Importa de Facebook? Hace algunas semanas Facebook informó que para mostrar apoyo mutuo en medio de la pandemia por coronavirus, covid-19, se añadiría la opción Me Importa. Esta opción ha ganado popularidad entre el Me gusta, Me encanta, Me divierte, Me asombra, Me entristece y Me enoja. Por ello, aquí te contamos cómo puedes activarla.

La nueva reacción que tiene al emoji sonriente que abraza un corazón ya comenzó a inundar la plataforma y para activarlo no tienes que hacer tanto como algunas publicaciones refieren.

En algunas de ellas, se lee que debes escribir palabras mágicas como “Gratula, Congratulations, Felicitaciones, Muchas Felicidades, Besos, Abrazos y Xoxo”, pero en realidad nada de esto funciona.

Para activar la función sólo debes esperar la actualización de tu plataforma. Es decir, sin necesidad de algo especial, aparecerá en tu app. Al menos esta opción ya está disponible en Estados Unidos y en algunos países de Europa.

México, Perú, Argentina, Uruguay, Venezuela, Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, El Salvador y otros países de América Latina tendrán que esperar un poco más para que esta función llegue y sea posible reaccionar de esta forma.