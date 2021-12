Coldplay podría dejar de hacer música en 2025

CIUDAD DE MÉXICO.-Si sus palabras y previsiones son ciertas, Coldplay podría terminar de hacer álbumes muy pronto.

Y es que su vocalista, Chris Martin, señaló en una entrevista con Jo Whiley para BBC Radio 2, que la banda británica probablemente lanzará su última grabación musical en 2025.

‘Bueno, sé que puedo decirte que nuestro último disco en cuestión saldrá en 2025 y después de eso creo que solo estaremos de gira’, dijo Martin en el programa. ‘Tal vez hagamos algunas cosas colaborativas, pero el catálogo de Coldplay, por así decirlo, termina entonces’.

Coldplay lanzó su álbum debut, Parachutes, en el 2000, así que si su último álbum sale en 2025, este marcaría el 25 aniversario de la banda. El grupo ha lanzado nueve placas de estudio; la última, Music of the Spheres, fue lanzada en octubre de este año e incluyó canciones con Selena Gomez, Jacob Collier y BTS.

En los últimos meses, Coldplay y el grupo sensación de K-Pop presentaron su éxito, ‘My Universe’, en los American Music Awards 2021 y The Voice.

Mientras tanto, el año que viene, la banda británica se embarcará en su gira mundial ‘Music Of The Spheres’. La última vez que hicieron un tour similar fue en 2016 y 2017 para ‘A Head Full of Dreams Tour’.