Coinciden jóvenes: es mejor vacunarse

NUEVO LAREDO, TAM.- Durante esta jornada de vacunación entre la población de 18 a 39 años de edad en Nuevo Laredo, tanto jóvenes como adultos se mostraron muy positivos, pues durante estos cinco días muchos hicieron largas filas desde la madrugada para vacunarse.

Algunos estaban nerviosos, otros ansiosos, pero todos contentos de ser inmunizados contra la Covid-19.

Ángela Martínez de 34 años se trasladó desde la colonia los Fresnos hasta las instalaciones de la UAT para aplicarse por primera vez la vacuna anticovid.

“Estoy muy contenta porque ya me apliqué la vacuna, lo hice por prevención para cuidar mi salud y la de los demás, es importante que todos nos vacunemos para salir pronto de esta situación que nos afecta a todos”, comentó.

Por su parte, Erika Morín, de 41 años, de la misma colonia dijo que estaba renuente a aplicarse la vacuna, sin embargo, optó por vacunarse.

“Dejé pasar el tiempo, no me la quería poner, pero vi que todos se la estaban poniendo por eso decidí venir a ponérmela, principalmente por salud”, indicó.

Estefanía Grimaldo Machado, de 20 años, quien reside en la colonia Infonavit dijo sentirse emocionada por la aplicación de la vacuna, ya que siente más tranquilidad al saber que está protegida contra el virus.

“Decidí aplicarme la vacuna porque ya tuve el contagio y tengo miedo volverme a enfermar, me asusté porque tuve perdida de olfato y no podía respirar, también se contagiaron mi mamá y mis hermanos, fuimos cuatro, mi mamá estuvo mucho tiempo en cuarentena, afortunadamente ya nos aplicamos todos la vacuna”, expresó la jovencita.

Para José Eduardo Martínez, de 32 años, de la colonia Granjas Reginas dijo que tenía muchos nervios aplicarse la vacuna, pero venció el miedo y acudió a vacunarse.

“Me dan muchos nervios las inyecciones, la verdad me sentí un poco mareado, pero se me fue pasando, aunque me puse de nervios, más vale prevenir”, manifestó el joven.

Mientras que Guillermo Lam Bautista, de 59 años, habitante de la colonia Infonavit señaló que por motivos de trabajo no había podido vacunarse.

“Yo soy trailero y no había podido vacunarse, afortunadamente voy llegando del trabajo y me vine a vacunar, principalmente para proteger a mi familia, ya todos están vacunados, solamente faltaba yo, estoy muy contento porque ya me aplicaron la primera dosis”, añadió.

Durante su aplicación muchos vacunados se animaron a tomarse una “selfie” o videos con su celular al momento de recibir la dosis para compartirla con sus amigos o familiares.