Coadyuvan conductores a carreteras más seguras

CIUDAD DE MÉXICO.- El gran reto de las autopistas en todo el mundo es reducir el número de accidentes que se registran en las autovías y que año con año dejan como saldo daños materiales multimillonarios, y cuantiosas pérdidas de vidas humanas.

Al día de hoy, México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial, y el tercero a nivel Latinoamérica, en muertes derivadas de siniestros viales, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Salud Pública.

Asimismo, datos actualizados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, arrojan que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2021, 13 mil 512 personas perdieron la vida en hechos de tránsito en todo el país, lo que significa, un promedio de 37 fallecimientos por día.

Además, en México en promedio, ha habido 378 mil 504 siniestros de tránsito cada año desde 2015, de acuerdo con Arturo Cervantes Trejo, presidente de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial.

Cervantes Trejo asegura que «esta cifra no es lo más alarmante. Lo verdaderamente alarmante es que anualmente más de 170 mil mexicanos resultan con lesiones severas y que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros estima que cada día en el país hay más de 14 mil hechos de tránsito, muchos de ellos causando heridas de gravedad y hospitalizaciones».

Ante ello, hay que reforzar la idea de que estar al frente del volante es una de las mayores responsabilidades que tiene una persona para con ella misma, con su familia y para la sociedad a la que pertenece.

2021 fue un año particularmente doloroso para México: por un lado, en el primer semestre de ese año, en números del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 7 mil 463 decesos por accidentes de tránsito, lo que representó un alza que sobrepasó las mil 300 muertes en comparación con el mismo periodo del 2020.

El alcohol y el volante, no respetar los límites de velocidad, no cuidar a los ciclistas, no respetar los límites de velocidad, no manejar cansado, tener en buenas condiciones el vehículo, y, en general, no atender los reglamentos en la conducción de automotores, es lo que hace que la movilidad en México y en muchos países de latinoamericanos genere grandes daños materiales y pérdidas humanas.

En 2020, de acuerdo con indicadores del “Anuario Estadístico de Colisiones en Carreteras Federales”, del Instituto Mexicano del Transporte, las carreteras donde más accidentes ocurren en México son las siguientes: México – Querétaro y la Puebla-Córdoba. Tan sólo en ese año, ocurrieron 11,449 accidentes en los más de 50 mil kilómetros de carreteras y autopistas en el país.

La vía que reporta el mayor número de colisiones es la México-Querétaro, que en sus 185.3 kilómetros de extensión, reportó 320 incidentes, que provocaron 104 lesionados y 71 víctimas mortales en el lugar.

Esta autopista de cuota recuperó el liderazgo de la incidencia de accidentes, concentrando en 2020 el 2.7% del total nacional, luego de pasar tres años en segunda posición, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Transporte.

En 2020, la autopista Puebla-Córdoba, de 173.2 km, albergó 291 accidentes, que dejaron 38 muertos en el sitio. En tercera posición sobresale la México-Cuernavaca, de cuota, que se añade a la lista de los primeros lugares con 239 hechos viales.

La autopista Querétaro-San Luis Potosí, de 187.3 kilómetros de longitud, reportó 205 colisiones en 2020, con 111 lesionados y 48 víctimas fatales. En la carretera Cuernavaca-Acapulco, de cuota, se contabilizaron 196 percances viales en sus 263.2 kilómetros de extensión, colocándose como la quinta de mayor incidencia.

Otras autopistas con más accidentes reportados son: Atlacomulco-Zapotlanejo, con 170 incidentes; Querétaro-Irapuato con 161 accidentes; Coatzacoalcos-Villahermosa con 147; Pachuca-Tuxpan con 143; y Tapanatepec-Talismán con 129.

Tan sólo estas 10 autopistas, en todo 2020, concentran el 17.4% del total de hechos viales en carreteras federales en 2020.

Sin embargo, en la Autopista Monterrey-Nuevo Laredo, en el tramo, La Gloria-San Fernando, se han realizado importantes esfuerzos para disminuir el índice de accidentes, a lo largo de los 49 kilómetros de la vía, tanto en su parte de cuota como en la libre, lo que ha permitido tener importantes resultados, esfuerzos que la convierten en una de las autopistas más seguras de la región.

Y de ninguna manera podemos olvidar que, en la ecuación de los accidentes en autopistas y rutas carreteras, por mejores medidas de seguridad que se tengan en la infraestructura vial, es el factor humano uno de los elementos fundamentales. Y esa sí, es responsabilidad de cada uno de los conductores, para convertir las vías carreteras y autopistas en rutas más seguras.

