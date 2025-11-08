Cifra de palestinos muertos en guerra supera los 69,000

El último incremento en las muertes se atribuye a la recuperación de más cuerpos de debajo los escombros desde el anuncio de un alto al fuego

Palestinos corren para protegerse durante un ataque aéreo israelí contra un edificio de gran altura en la Ciudad de Gaza, el viernes 5 de septiembre de 2025, después de que Israel lanzara una advertencia previa. (AP Foto/Yousef Al Zanoun)

JAN YUNIS, Franja de Gaza (AP) — Más de 69.000 palestinos han muerto hasta el momento en la guerra que libran Israel y Hamás, informaron el sábado funcionarios de salud de Gaza, mientras ambas partes completaban el último intercambio de cuerpos bajo los términos del frágil acuerdo de alto al fuego.

El último incremento en las muertes se atribuye a la recuperación de más cuerpos de debajo los escombros desde el anuncio de un alto el fuego en el devastado enclave el 10 de octubre, y a la identificación de cadáveres previamente no identificados. También incluye a palestinos muertos por ataques en el territorio desde que el alto al fuego entró en vigor, ataques que Israel dice son para eliminar a los militantes restantes.

Israel devolvió el sábado los cuerpos de 15 palestinos a Gaza, según funcionarios del hospital en la franja, un día después de que insurgentes entregaran los restos mortales de un rehén a Israel. Fue identificado como Lior Rudaeff, según un comunicado de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu. El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas indicó que Rudaeff nació en Argentina.

Los intercambios de muertos son el componente central de la fase inicial del acuerdo que requiere que Hamás devuelva todos los restos de los rehenes lo más rápido posible. Familias y simpatizantes se reunieron nuevamente el sábado por la noche en Tel Aviv para exigir el retorno de todos.

La tregua busca reducir la guerra más mortífera y destructiva jamás librada entre Israel y el grupo armado palestino. Comenzó con el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel que mató a unas 1.200 personas y resultó en 251 rehenes.

También el sábado, colonos israelíes llevaron a cabo dos ataques contra agricultores palestinos, paramédicos, activistas y periodistas en la Cisjordania ocupada mientras la violencia de colonos alcanza nuevos máximos en el territorio.

Por cada rehén israelí devuelto, Israel ha estado devolviendo los restos de 15 palestinos. El sábado, familias de palestinos desaparecidos revisaron los restos recién devueltos.

Ahmed Dheir, director de medicina forense en el Hospital Nasser en la ciudad sureña de Jan Yunis, aseguró que los restos de 300 personas han sido devueltos, con 89 identificados.

“No tenemos suficientes recursos ni el ADN para emparejarlos con las familias de los mártires”, lamentó Dheir. Los no identificados serán enterrados en lotes.

Familias esperanzadas miraron dentro de las bolsas de cuerpos de restos descompuestos. “Ciérralo, no es él”, dijo un familiar.

“Siempre vengo aquí. No he perdido la esperanza. Todavía lo estoy esperando”, sostuvo la madre de un niño desaparecido, quien no dio su nombre.

El Ministerio de Salud de Gaza señaló que la cifra de fallecidos alcanzó las 69.169 personas. El ministerio, parte del gobierno dirigido por Hamás y compuesto por profesionales médicos, mantiene registros detallados que son considerados generalmente confiables por expertos independientes.

El ministerio indicó que 284 personas adicionales fueron recientemente añadidas al total acumulado después de que sus identidades fueran verificadas entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre.

Además, en los últimos tres días, 10 cuerpos fueron llevados a hospitales de Gaza —nueve recuperados de debajo de los escombros y uno recién muerto—, dijo el ministerio. Desde que comenzó el alto al fuego, 241 personas han muerto en Gaza, agregó.

Añadió que un gran número de palestinos siguen desaparecidos.

El ejército de Israel aseveró el sábado que soldados mataron a dos milicianos que se habían acercado a las tropas, uno en el norte de Gaza y el otro en el sur.

Funcionarios de salud palestinos sostienen que 11 personas resultaron heridas en un ataque de colonos israelíes en Cisjordania, incluyendo periodistas, paramédicos, activistas internacionales y agricultores, mientras la violencia de los colonos alcanza nuevos máximos durante la cosecha de aceitunas de este año.

La oficina humanitaria de la ONU ha dicho que en octubre documentó el mayor número mensual de ataques de colonos israelíes contra palestinos y sus propiedades en Cisjordania desde que la oficina comenzó a llevar un registro en 2006. Hubo más de 260 ataques, o un promedio de ocho incidentes por día, informó la oficina.

Activistas y paramédicos han acudido a la cosecha de aceitunas de este año para ayudar a los agricultores palestinos a llegar a sus campos de manera segura.

Un video que circula en los medios palestinos muestra el interior de un hospital en Cisjordania donde los heridos —vendados y ensangrentados— fueron llevados del ataque del sábado en la ciudad de Beita.

Jonathan Pollak, un activista, dijo a la AP que estaba recogiendo aceitunas cuando de repente decenas de colonos israelíes enmascarados, armados con garrotes, descendieron, persiguiéndolos y lanzando piedras. Pollak fue golpeado en la parte posterior de la cabeza con una piedra y llevado al hospital.

Pollak dijo que vio a cinco colonos converger sobre una periodista y su guardia de seguridad. Observó cómo los colonos la golpeaban, abollando su casco.

Un portavoz de Reuters declaró que dos colegas fueron “atacados por un grupo de hombres con palos y piedras”, a pesar de identificarse como periodistas, y ambos resultaron heridos. El portavoz instó a las autoridades israelíes a investigar y responsabilizar a los culpables.

Israel no ha comentado al respecto.

Grupos de derechos dicen que los arrestos por violencia de colonos son raros, y las procesamientos aún más raros. El periódico israelí de tendencia izquierdista Haaretz informó en 2022 que, según estadísticas de la policía israelí, se presentaron cargos en solo el 3,8% de los casos de violencia de colonos, con la mayoría de los casos siendo abiertos y cerrados sin que se tomara ninguna acción.

También el sábado, paramédicos palestinos informaron de otro ataque de colonos en una aldea cercana, Burin. La Media Luna Roja Palestina reportó que los colonos habían herido a cuatro activistas internacionales y a un hombre de 57 años.

El ejército israelí apuntó que soldados respondieron a un informe de lanzamiento de piedras a un vehículo israelí y que civiles israelíes luego arrojaron piedras a los cosechadores. Dijo que civiles israelíes y palestinos resultaron heridos.