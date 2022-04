Chris Rock se salió del guion; aseguran broma fue de él

LOS ANGELES.- Will Packer, productor de la transmisión 2022 del Óscar aseguró en entrevista que la broma que Chris Rock hizo sobre Jada Pinkett Smith no era parte del guión.

«Él no contó uno de los chistes planeados. Inmediatamente empezó a hacer estilo libre», dice Packer.

Sin embargo, el productor primerizo dijo no preocuparse, incluso cuando vio a Smith subir al escenario.

«Una vez que vi a Will gritando en el escenario con tanta virulencia, se me cayó el corazón. Y solo recuerdo haber pensado, ‘Oh no, oh no. No así'», recordó Packer en Good Morning America.

«Chris estaba manteniendo la cabeza cuando todos los demás estaban perdiendo la suya. Mi corazón estaba en mi estómago por todo lo relacionado con eso y lo que representaba y cómo se ve a y quiénes estaban involucrados. Todo de eso. Nunca me había sentido tan inmediatamente devastado como en ese momento».

Luego pensó que el golpe propinado por Smith había sido un poco, hasta que Rock llegó detrás del escenario y confirmó que realmente había sido golpeado por Smith.

«Acabo de recibir un golpe de Muhammad Ali», contó Packer sobre lo que le dijo Rock, a pesar de estar «muy en estado de shock».

También dio a conocer que si el actor de Rey Richard no fue arrestado fue gracias a la actitud de Chris Rock.

Los oficiales de LAPD entraron a la oficina de Packer y estaban «exponiendo muy claramente cuáles son los derechos de Chris. Decían: ‘Iremos a buscarlo. Estaban preparados. Estamos preparados para atraparlo ahora mismo. Puede presentar cargos. Lo arrestaremos'».

Pero Rock minimizó el incidente y dijo que estaba bien, por lo que la ceremonia continuó el el actor pudo pasar a recibir su premio como Mejor Actor.