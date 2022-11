Chocan un bombardero y una avioneta en exhibición aérea en Dallas

DALLAS, TX.- Dos históricos aviones militares chocaron en pleno vuelo y se estrellaron contra el suelo el sábado durante un espectáculo aéreo de Dallas, explotando en una bola de fuego y enviando columnas de humo negro hacia el cielo. Se desconoce cuántas personas estaban a bordo del avión o si alguien en tierra resultó herido.

Leah Block, portavoz de Conmemorative Air Force, que produjo el programa del fin de semana del Día de los Veteranos y es propietario de una de las aeronaves, dijo a ABC News que creía que había cinco miembros de la tripulación en el bombardero B-17 Flying Fortress y uno a bordo del caza P-63 Kingcobra. El avión, con sede en Houston, no daba viajes al público en ese momento, aseveró Block.

Equipos de emergencia se dirigieron al lugar del accidente en el Aeropuerto Ejecutivo Dallas, a unos 16 kilómetros (10 millas) del centro de la ciudad. En imágenes de noticieros transmitidas en vivo desde el lugar se ve a personas colocando conos anaranjados alrededor de los restos retorcidos del bombardero, que quedaron sobre un área cubierta de hierba.

Anthony Montoya vio a los aviones chocar.

“Simplemente me quedé parado ahí. Estaba totalmente impactado y sorprendido”, dijo Montoya, de 27 años, quien asistió al espectáculo con un amigo. “Todos alrededor se quedaron sin aliento, estallando en llanto. Todos estábamos impactados”.

El alcalde de Dallas, Eric Johnson, dijo que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte había tomado el control de la escena del accidente con el apoyo de la policía local y los bomberos.

“Los videos son desgarradores”, tuiteó Johnson.

