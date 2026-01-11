Chocan dos automóviles por invasión de carril en bulevar Lago de Chapala

Ambas unidades presentaron daños materiales de consideración, por lo que fue solicitada una grúa para el retiro de los vehículos. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque entre dos automóviles se registró la tarde de este sábado sobre el bulevar Lago de Chapala, frente al complejo de seguridad de la Guardia Estatal, luego de que uno de los conductores invadiera el carril contiguo al intentar una maniobra de retorno.

De acuerdo con información recabada en el lugar, un hombre de aproximadamente 22 años conducía un vehículo Mercury Milan modelo 2008 y se desplazaba de poniente a oriente por el carril derecho de la citada vialidad.

Al llegar frente al complejo de seguridad, el conductor intentó realizar una vuelta en U para incorporarse al sentido contrario, momento en el que ingresó al carril izquierdo sin la debida precaución.

En ese punto fue impactado por un automóvil Dodge Challenger modelo 2014, conducido por un hombre de alrededor de 34 años, quien circulaba por el carril izquierdo con preferencia de paso.

Tras el reporte del accidente, agentes de la Dirección de Tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente, confirmando que no se registraron personas lesionadas.

Ambas unidades presentaron daños materiales de consideración, por lo que fue solicitada una grúa para el retiro de los vehículos y la liberación de la vialidad, que se vio parcialmente afectada.

El peritaje vial estableció que la maniobra de invasión de carril originó el percance, quedando el caso bajo el procedimiento administrativo correspondiente para la reparación de los daños materiales ocasionados.