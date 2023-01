Choca por detrás en el bulevar Carlos Canseco

NUEVO LAREDO, TAM.- Por ir a exceso de velocidad y sin respetar la distancia entre su vehículo y el que iba enfrente, el conductor de una camioneta provocó un choque por alcance.

Isidro, de 39 años, manejaba una Dodge Ram 1500 modelo 2004, sin placas, pero de procedencia extranjera, circulando de norte a sur sobre el bulevar Carlos Canseco.

A 50 metros del puente vial, que pasa sobre la Carretera a Anáhuac, Isidro estrelló su camioneta contra la parte trasera de un vehículo de reciente modelo.

Se trata de un Chevrolet Cavalier modelo 2020, placas nacionales, conducido por Daniel, de 33 años, quien también iba de norte a sur por el bulevar Canseco y había reducido su marcha, al haber un accidente metros adelante.

El percance sólo dejó saldo de daños materiales.

“Circulando por el bulevar Canseco, venía un carro adelante, pero no vi que estaba parado y frené pero le pegué por alcance”, fue lo declarado por Isidro a elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, que lo multaron por manejar en forma negligente, no respetar el límite de velocidad y no guardar distancia.