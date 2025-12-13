El Dólar
Choca por alcance en Degollado y Maclovio Herrera

Dejando como saldo daños materiales en al menos dos vehículos y una conductora señalada como responsable, sin personas lesionadas

El percance involucró a una camioneta Jeep Cherokee modelo 2015, conducida por Rocío, de 32 años, y una Mitsubishi Outlander modelo 2007, manejada por Marta Alicia, de 51 años. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM .-  Un choque por alcance se registró sobre la avenida Santos Degollado, a la altura de la calle Maclovio Herrera, dejando como saldo daños materiales en al menos dos vehículos y una conductora señalada como responsable, sin personas lesionadas.

El percance involucró a una camioneta Jeep Cherokee modelo 2015, conducida por Rocío, de 32 años, y una Mitsubishi Outlander modelo 2007, manejada por Marta Alicia, de 51 años.

De acuerdo con el informe de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, la Jeep Cherokee circulaba de sur a norte por la avenida Santos Degollado cuando, al llegar al cruce con Maclovio Herrera, impactó con su parte frontal a la Mitsubishi que transitaba adelante.

Tras el primer golpe, la Mitsubishi Outlander fue proyectada hacia el frente y terminó chocando contra un tercer vehículo. El conductor de esta última unidad no reclamó el pago de daños y decidió retirarse del lugar.

En su declaración, Rocío señaló que los carros de enfrente frenaron repentinamente; sin embargo, el peritaje estableció su responsabilidad por no guardar la distancia reglamentaria, exceder el límite de velocidad y conducir de manera negligente.

Agentes viales acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado de las unidades involucradas al corralón, mientras se llevaban a cabo los trámites administrativos.

