Choca, lesiona a niña y huye del lugar

El aparatoso accidente vial se registró en el cruce de la avenida César López de Lara y la calle Guatemala

Tras el choque, la menor resultó herida y fue atendida por paramédicos de Protección Civil y Bomberos, quienes la trasladaron a un hospital para recibir atención médica. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un aparatoso accidente vial se registró en el cruce de la avenida César López de Lara y la calle Guatemala, en Nuevo Laredo, dejando como saldo una niña de 5 años lesionada.

El percance ocurrió cuando un automóvil Volkswagen modelo 1981, conducido por Jorge, de 38 años, circulaba de sur a norte por López de Lara con vía de preferencia.

De acuerdo con los reportes, una camioneta de transporte de personal que iba de norte a sur dio vuelta a la izquierda sobre la calle Guatemala, invadiendo el carril del Volkswagen y provocando el impacto.

Tras el choque, la menor resultó herida y fue atendida por paramédicos de Protección Civil y Bomberos, quienes la trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

En tanto, el conductor de la camioneta, señalado como responsable del accidente, se dio a la fuga del lugar junto con la unidad de transporte.

Las autoridades viales tomaron conocimiento de los hechos y continúan con las investigaciones para dar con el paradero del responsable.