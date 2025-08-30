El Dólar
Compra:
$17.90
Venta:
$19.10
EN VIVO

Choca, lesiona a niña y huye del lugar

El aparatoso accidente vial se registró en el cruce de la avenida César López de Lara y la calle Guatemala

Tras el choque, la menor resultó herida y fue atendida por paramédicos de Protección Civil y Bomberos, quienes la trasladaron a un hospital para recibir atención médica. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)
Carlos Figueroa / Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM .-  Un aparatoso accidente vial se registró en el cruce de la avenida César López de Lara y la calle Guatemala, en Nuevo Laredo, dejando como saldo una niña de 5 años lesionada.

El percance ocurrió cuando un automóvil Volkswagen modelo 1981, conducido por Jorge, de 38 años, circulaba de sur a norte por López de Lara con vía de preferencia.

De acuerdo con los reportes, una camioneta de transporte de personal que iba de norte a sur dio vuelta a la izquierda sobre la calle Guatemala, invadiendo el carril del Volkswagen y provocando el impacto.

Tras el choque, la menor resultó herida y fue atendida por paramédicos de Protección Civil y Bomberos, quienes la trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

En tanto, el conductor de la camioneta, señalado como responsable del accidente, se dio a la fuga del lugar junto con la unidad de transporte.

Las autoridades viales tomaron conocimiento de los hechos y continúan con las investigaciones para dar con el paradero del responsable.

Sigue sin ser identificado hombre hallado sin vida en la colonia Los Arcos
‘Guerrerean’ neolaredenses en el Centro Histórico

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.