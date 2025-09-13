Choca joven contra auto estacionado; no hay lesionados

NUEVO LAREDO, TAM .- Un aparatoso accidente automovilístico se registró frente a la plaza y centro comunitario Nueva Victoria, donde un joven conductor perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra una unidad estacionada.

El responsable fue identificado como José Alfredo, de 18 años, quien conducía un Ford Grand Marquis 2006 sobre el bulevar Rea, en dirección de oriente a poniente. Al llegar a la altura de la calle Artículo 25, el inexperto automovilista no logró mantener el control del volante y se proyectó hacia la derecha, chocando contra un Chevrolet Aveo modelo 2014, propiedad de Lilia Sarahi.

Aunque el percance generó expectación entre vecinos y asistentes al centro comunitario, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales que el joven deberá cubrir. Elementos de Tránsito municipal arribaron al lugar para tomar conocimiento del accidente y ordenaron el traslado del vehículo al corralón para su resguardo.

El incidente pone de relieve la importancia de extremar precauciones al volante, sobre todo entre conductores jóvenes que aún carecen de experiencia suficiente para reaccionar ante situaciones de riesgo en la vía pública.