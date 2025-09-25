El Dólar
Choca Jeep contra Equinox al ignorar luz roja en avenida César López de Lara

Una joven de 21 años provocó cuantiosos daños materiales al intentar ganarle al semáforo; ambas conductoras resultaron ilesas tras el impacto

La fuerza del choque proyectó a la Jeep hacia la banqueta oriente, donde derribó un poste de madera. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un aparatoso accidente con cuantiosos daños materiales se registró en la avenida César López de Lara, luego de que una conductora intentara ganarle al cambio de luz ambar del semáforo.

El percance ocurrió en el cruce con Venustiano Carranza y fue provocado por Marina, de 21 años, quien conducía una camioneta Jeep Cherokee modelo 2014 en dirección de sur a norte.

De acuerdo con el peritaje de la Dirección de Tránsito y Vialidad, la joven no respetó la luz roja e impactó a una camioneta Chevrolet Equinox 2012, conducida por Yesenia, de 23 años, que circulaba con luz verde de poniente a oriente.

La fuerza del choque proyectó a la Jeep hacia la banqueta oriente, donde derribó un poste de madera, mientras que la Equinox quedó atravesada en los carriles, obstruyendo la circulación.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron de inmediato y confirmaron que, ambas conductoras resultaron ilesas pese a la magnitud del percance.

Las autoridades de tránsito concluyeron que Marina fue la responsable del accidente, que dejó como saldo importante daños materiales y un llamado a respetar la señalización vial.

